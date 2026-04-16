Ari Hodara osvojio je originalnu sliku Pabla Pikasa vrednu više od milion evra na humanitarnoj lutriji.

Inženjer i ljubitelj umetnosti, Hodara je saznao da je pobednik kada se javio na video-poziv aukcijske kuće "Kristiz" iz Pariza.

- Kako da znam da ovo nije šala? - upitao je 58-godišnjak kada su mu rekli da je novi vlasnik dela iz 1941. godine slavnog španskog majstora.

Organizatori su saopštili da je prodato više od 120.000 srećki po ceni od 100 evra, čime je prikupljeno oko 11 miliona evra za istraživanje Alchajmerove bolesti.

Izvlačenje je bilo treće izdanje humanitarne lutrije "Jedan Pikaso za 100 evra", koja je pokrenuta 2013. godine.

Ovogodišnja nagrada bila je Tête de Femme (Glava žene), portret rađen gvaš tehnikom na papiru u prepoznatljivom Pikasoovom stilu. Prikazuje njegovu partnerku i muzu, francusku nadrealističku umetnicu Doru Mar.

- Bio sam iznenađen, to je sve. Kada učestvujete u ovome, ne očekujete da ćete pobediti... Ali sam veoma srećan jer me slikarstvo veoma zanima, i ovo su sjajne vesti za mene - rekao je Hodara tokom telefonskog razgovora sa aukcionarima nakon izvlačenja.

Hodarina srećka nosila je broj 94.715. Rekao je da je kupio tokom vikenda nakon što je slučajno saznao za takmičenje. Francuska novinarka Peri Kočin organizovala je lutriju uz podršku Pikasoove porodice i fondacije. Rekla da je "sjajno" što pobednik živi u Parizu, iako su srećke prodavane u desetinama zemalja širom sveta.

- Biće nam veoma lako da isporučimo sliku, tako da smo srećni - dodala je.

Pariz – Pikasov grad

Grad je ujedno i mesto gde je i sam Pikaso živeo i radio veći deo života, a hiljade njegovih slika, grafika i skulptura izložene su u njegovim muzejima.

Od prikupljenog novca, milion evra namenjen je "Opera galeriji", vlasniku slike, dok će ostatak biti doniran francuskoj Fondaciji za istraživanje Alchajmerove bolesti.

- Ova Pikaso inicijativa je još jedan korak ka tome da jednog dana Alchajmerova bolest bude samo loše sećanje“, izjavio je direktor fondacije, Olivije de Ladokete - prenosi AFP.

Prvo izdanje lutrije osvojio je 25-godišnji Amerikanac iz Pensilvanije 2013. godine, a prikupljena sredstva pomogla su očuvanju libanskog grada Tira, lokaliteta na listi svetske baštine Uneska.

Drugo izdanje osvojila je 2020. godine 58-godišnja Italijanka i računovođa, nakon što joj je sin kupio srećku za Božić. Prihod je tada doniran projektima sanitacije u školama i selima u Kamerunu, Madagaskaru i Maroku.