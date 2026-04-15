Neprijateljstva bi se mogla nastaviti sa većim intenzitetom

SAD i Izrael bi mogli da iskoriste razgovore sa Iranom kako bi se pripremili za kopneni napad na zemlju, saopštio je ruski Savet bezbednosti.

Prva runda pregovora između Vašingtona i Teherana, koja se održala u Islamabadu, u Pakistanu, tokom vikenda, nije rezultirala probojem. Iranski zvaničnici su za neuspeh razgovora okrivili „nerealne zahteve“ Amerikanaca, ali su izrazili spremnost da nastave da traže diplomatsko rešenje sukoba.

Američki predsednik Donald Tramp je potvrdio da bi sledeća runda razgovora mogla da se održi na istom mestu „tokom naredna dva dana“.

U saopštenju, kancelarija Ruskog saveta bezbednosti upozorila je da „SAD i Izrael mogu da iskoriste mirovne razgovore da se pripreme za kopnenu operaciju protiv Irana“.

Ova procena se zasniva na činjenici da „Pentagon nastavlja da gradi američku grupu u regionu“ čak i dok su pregovori u toku, saopštilo je ključno telo, na čelu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Američko-izraelski napad na Iran 28. februara dogodio se dok su Teheran i Vašington bili angažovani u pregovorima o iranskom nuklearnom programu, ublažavanju sankcija i širim pitanjima regionalne bezbednosti. Prošlog juna, Izrael je takođe bombardovao nuklearna postrojenja Islamske Republike usred američko-iranskih razgovora, što je izazvalo 12-dnevni sukob sa Teheranom.

- Ako pregovori ne uspeju da postignu željene ciljeve, neprijateljstva bi se mogla nastaviti sa većim intenzitetom nakon dve nedelje, navodi se u saopštenju.

Tramp je ranije signalizirao da nema nameru da produži dvonedeljno primirje sa Teheranom, koje ističe 22. aprila. Sukob „može da se završi na bilo koji način, ali mislim da je dogovor poželjniji jer onda oni [Iran] mogu da se obnove“, rekao je za ABC njuz.