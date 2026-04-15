Centralna komanda SAD (Centcom) izvestila je o presretanju teretnog broda pod iranskom zastavom koji je pokušao da izbegne američku pomorsku blokadu svih brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka.

Brod je presretnut juče pošto je napustio iransku luku Bandar Abas i izašao iz Ormuskog moreuza.

U saopštenju na Platformi X, Centkom je pojasnio da je američki razarač sa vođenim raketama USS Spruans uspešno preusmerio plovilo.

Brod se sada vraća ka Iranu.

Centralna komanda je takođe objavila podatke o efikasnosti blokade, koja je počela u ponedeljak. „Do sada je vraćeno deset plovila, a nijedan brod nije prekršio blokadu od njenog početka“, saopštila je Centralna komanda.

Kurir.rs/Agencija

