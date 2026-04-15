"ŽRTVUJ SVOJ ŽIVOT": Čak 26 miliona Iranaca dobrovoljno se prijavilo za vojnu službu usred primirja
Uprkos trenutnom primirju u ratu sa SAD i Izraelom, više od 26 miliona ljudi se dobrovoljno prijavilo za vojnu službu u okviru kampanje pod nazivom „Žrtvuj svoj život“, javio je u sredu iranski državni emiter IRIB, prenela je agencija DPA.
U Iranu živi oko 90 miliona ljudi. Prema državnom radiju, dobrovoljci će biti raspoređeni zajedno sa Revolucionarnom gardom i vojskom. Planirani su i ljudski lanci za zaštitu potencijalnih meta napada.
Registrovali se predsednik, ministri, sportisti, umetnici...
Prema podacima IRIB-a, među registrovanima su iranski predsednik Masud Pesekijan, većina njegovih ministara i brojni zvaničnici, sportisti i umetnici. Registrovao se i uticajni predsednik parlamenta, Mohamad Bager Galibaf.
Podsetimo da uprkos trenutnom primirju, pregovori između Sjedinjenih Država i Irana su i dalje u toku, a američka administracija kaže da su razgovori produktivni i izražava oprezan optimizam u pogledu mogućeg sporazuma. Istovremeno, odbacuje navode da je formalno zatražila produženje primirja.
Paralelno sa diplomatskim naporima, na snazi je i američka pomorska blokada iranskih luka, koja obuhvata brodove svih zemalja koji ulaze u iranske luke ili izlaze iz njih. Vašington ističe da podržava slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz, ali ne i saobraćaj koji bi direktno koristio iranskoj ekonomiji dok traju pregovori.
