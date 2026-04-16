NETANJAHU POSTAVIO USLOVE ZA SPORAZUM SA IRANOM: Završetak programa obogaćivanja uranijuma i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u sredu da je svaki mogući sporazum sa Iranom uslovljen završetkom programa obogaćivanja uranijuma, uklanjanjem već obogaćenog uranijuma iz zemlje i ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza.
Uslove za sporazum sa Teheranom Netanjahu je predstavio u video obraćanju.
Odnosi sa SAD i spremnost za napade
Netanjahu je dodao da Vašington obaveštava Tel Aviv o razgovorima sa Iranom i napomenuo da su ciljevi Izraela i Sjedinjenih Država „usklađeni“.
„Spremni smo za svaki scenario, uključujući i mogućnost nastavka napada“, rekao je.
Pregovori sa Libanom
Osvrćući se na razgovore sa Libanom u utorak, Netanjahu je rekao da Izrael teži „razoružanju Hezbolaha i trajnom miru“, bez pominjanja mogućeg prekida vatre. Izjavio je da su izraelske vojne operacije na jugu Libana u toku i da su usmerene na grad Bint Džbejl, koji je opisao kao uporište Hezbolaha.
Širenje prisustva na jugu
Netanjahu je takođe rekao da je Izrael odlučio da proširi svoje prisustvo u južnom Libanu prema Džabal el Šeiku, tvrdeći da je cilj tog poteza bio „pomaganje Druzima“.
Kurir.rs/Agencije