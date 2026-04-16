Rusija će Azerbejdžanu platiti odštetu za rušenje putničkog aviona Azerbejdžan erlajnsa (AZAL) u decembru 2024.godine.

Avion se srušio dok je ruska protivvazdušna odbrana odbijala napad ukrajinskih dronova na region Kavkaza.

Azerbejdžanska letelica na putu od Bakua za Grozni srušila se ujutro 25. decembra 2024. godine, u blizini Aktaua, u Kazahstanu.

Poginulo je 38 ljudi, dok je 29 preživelo.

Baku je odmah saopštio da se avion srušio "kao rezultat spoljašnjeg uticaja".

Moskva je dugo negirala da je dejstvo njenog PVO sistema bio uzrok obaranja aviona, ali je skoro godinu dana kasnije priznala umešanost.

2024-12-25 09_11_56-Snimak pada azerbejdžanskog putničkog aviona u Kazahstanu _ Kurir — Mozilla Fire.jpg
Foto: Printscreen/X

Rusija i Azerbejdžan su postigli "odgovarajuće rešenje za posledice, između ostalog i pitanje odštete", navedeno je u zajedničkom saopštenju ministarstva spoljnih poslova dve zemlje.

Sporazum su prethodno postigli ruski i azerbejdžanski predsednici, Vladimir Putin i Ilham Alijev, na sastanku u Dušanbeu u oktobru 2025, rekle su diplomate.

Iznos odštete i vremenski okvir u kojem će biti isplaćena nisu navedeni u saopštenju.

2024-12-25 09_12_09-Snimak pada azerbejdžanskog putničkog aviona u Kazahstanu _ Kurir — Mozilla Fire.jpg
Foto: Printscreen/X

Pogoršanje odnosa Bakua i Moskve i Putinovo priznanje

U julu 2025, Alijev je izjavio da Azerbejdžan još nije dobio jasan odgovor od Rusije i da namerava da se žali međunarodnom sudu.

Povukao je paralele između istrage o incidentu sa azerbejdžanskim avionom i obaranje letelice kompanije Malezija erlajns iznad Donbasa 2014, podsećajući da je sud u Hagu proglasio Rusiju odgovornom.

Neposredno pre toga, ruske snage bezbednosti u Jekaterinburgu uhapsile su grupu azerbejdžanskih državljana, optužujući ih za umešanost u naručena ubistva početkom 2000-ih.

Pad azerbejdžanskog aviona u Kazahstanu

Dvojica osumnjičenih su preminula tokom hapšenja.

Ruske vlasti su tvrdile da su muškarci umrli od srčanog udara, dok su azerbejdžanske vlasti insistirale da je njihova smrt uzrokovana teškim batinanjem.

Kao odgovor, Baku je demonstrativno i grubo priveo i uhapsio osam Rusa, optužujući ih za šverc droge i sajber kriminal.

Neki od njih su se pojavili na sudskim ročištima sa modricama na licu.

Uz to, Azerbejdžan je zatvorio Ruski dom u Bakuu, optužujući njegove zaposlene za špijunažu, i uhapsio direktora i glavnog urednika ruskog Sputnjika u Azerbejdžanu.

azerbejdžanski avion Kazahstan.jpg
Foto: AP Azamat Sarsenbayev/Printscreen/Flightradar

Putin i Alijev su se 9. oktobra 2025. sastali u Dušanbeu, na marigana samita Saveta šefova ZND (Zajednice Nezavisnih Država).

Tada je ruski predsednik prvi put potvrdio da su rakete ruske protivvazdušne odbrane eksplodirale u blizini azerbejdžanskog aviona i izvinio se Alijevu.

Putin je naglasio da rakete koje je ruski protivraketni sistem ispalio na ukrajinski dron nisu direktno pogodile azerbejdžanski putnički avion, već su eksplodirale nekoliko metara dalje.

Prema njegovim rečima, avion je oštećen "ne udarom vojnog elementa, već, najverovatnije, fragmentima rakete, i zato je pilot to doživeo kao sudar sa jatom ptica, što je prijavio ruskim kontrolorima leta".

Kurir.rs/BBC/Agencije

1321321321.jpg
1321321321.jpg
Screenshot_3.jpg
2024-12-25 09_11_34-Snimak pada azerbejdžanskog putničkog aviona u Kazahstanu _ Kurir — Mozilla Fire.jpg
avion01 AP Azamat Sarsenbayev.jpg
pad aviona.jpg