Rusija ne želi da vidi invaziju, blokadu ili bilo kakav drugi pritisak na Kubu, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kuba je dugogodišnji partner Rusije, naš dobar prijatelj, i ne bismo želeli da vidimo da bilo koja zemlja vrši invaziju na Kubu, vrši pritisak na Kubu ili je zatvara od spoljnog sveta", rekao je Peskov, a prenosi agencija Interfaks.

On je dodao da ne može da komentariše geopolitičke ciljeve Sjedinjenih Američkih Država u svetu, uz napomenu da su to pitanja za američkog predsednika Donalda Trampa.

Prethodno je kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel izjavio da SAD nemaju opravdani razlog da izvrše vojni napad na to ostrvo, ili da pokušaju da njega svrgnu.

"Ako bi do toga došlo, ne mislim da bi postojalo ikakvo opravdanje da Sjedinjene Države pokrenu vojnu agresiju na Kubu, ili da preduzmu neku značajnu operaciju ili otmicu predsednika", rekao je Dijaz-Kanel.

Prema njegovim rečima, "ukoliko se to desi, biće borbe".

"I mi ćemo se braniti, a ako treba da umremo, umrećemo, jer kao što kaže naša nacionalna himna, 'umreti za domovinu znači živeti'", zaključio je Dijaz-Kanel.