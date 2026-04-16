STRAŠNA NOĆ U UKRAJINI, NAJGORE PROŠLI ODESA I KIJEV! U ruskim napadima poginulo najmanje 14 ljudi, ranjeno više desetina, uključujući decu (FOTO, VIDEO)
U ruskim napadima na Kijev i druge ukrajinske gradove poginulo je najmanje 14 osoba i ranjeno više desetina, uključujući decu, saopštili su danas zvaničnici.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da su u glavnom gradu poginule četiri osobe, a u Odesi sedam osoba, pri čemu je dronovima i raketama oštećen veliki broj zgrada, prenosi Rojters.
Kličko je dodao da je u Kijevu povređeno 45 osoba, a napad se dogodio rano jutros.
Hitne službe su saopštile, međutim, da je u Kijevu poginulo pet osoba.
Kličko je dodao da su zgrade oštećene ostacima dronova, kao i da je u jednoj izbio veliki požar.
Zvaničnici su saopštili da je u Odesi poginulo sedam osoba i povređeno 11, a vojska je potvrdila da je pogođena infrstruktura uključujući stambene zgrade.
U Dnjepru su, prema regionalnom guverneru Oleksandra Ganže, poginule dve osobe, a povređeno 27.
Dve osobe su povređene u Harkovu, rekli su zvaničnici.
