U ruskim napadima na Kijev i druge ukrajinske gradove poginulo je najmanje 14 osoba i ranjeno više desetina, uključujući decu, saopštili su danas zvaničnici.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da su u glavnom gradu poginule četiri osobe, a u Odesi sedam osoba, pri čemu je dronovima i raketama oštećen veliki broj zgrada, prenosi Rojters.

Kličko je dodao da je u Kijevu povređeno 45 osoba, a napad se dogodio rano jutros.

Hitne službe su saopštile, međutim, da je u Kijevu poginulo pet osoba.

Kličko je dodao da su zgrade oštećene ostacima dronova, kao i da je u jednoj izbio veliki požar.

Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Zvaničnici su saopštili da je u Odesi poginulo sedam osoba i povređeno 11, a vojska je potvrdila da je pogođena infrstruktura uključujući stambene zgrade.

U Dnjepru su, prema regionalnom guverneru Oleksandra Ganže, poginule dve osobe, a povređeno 27.

Dve osobe su povređene u Harkovu, rekli su zvaničnici.

(Kurir.rs/Beta)

