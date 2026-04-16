MSP: Poseta Sančeza Kini pokazuje signal o bliskoj saradnji između Kine i Španije
(KMG) -- Portparol Ministarstva spoljnih poslova, Guo Đijakun, juče je rekao da je uspešna poseta španskog premijera, Pedra Sančeza Kini, poslala jasan signal da Kina i Španija grade kontakte, uzajamno poverenje i da blisko sarađuju, te da Kina veruje da će saradnja doneti više blagostanja narodima dve zemlje i više pozitivne energije razvoju i prosperitetu širom sveta.
Tokom posete, kineski predsednik Si Đinping, premijer Li Ćijang i predsednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa, Džao Leđi, su se susreli sa Sančezom, lideri dve zemlje su sproveli detaljnu prijateljsku razmenu i postigli važan novi konsenzus, pokazujući jasan signal o bliskoj saradnji između Kine i Španije.
Sančez je tokom posete jasno izrazio nadu da sarađuje sa Kinom kako bi promovisao razvoj međunarodne saradnje, izgradnje multipolarnog sveta i zajedničke zaštite zemlje.