Telo Ajle Kare, nastavnice koja je tragično izgubila život u oružanom napadu na školu u Kahramanmarašu u Turskoj, predato je njenoj porodici uz potresne scene bola i tuge.

Prema saznanjima turskih medija, nastavnica matematike (56) stradala je pokušavajući da zaštiti svoje učenike – u trenutku napada zaklonila ih je sopstvenim telom, žrtvujući svoj život kako bi spasila njihove.

U krvavom napadu koji se dogodio u školi Ajser Čalik, život je izgubilo devet osoba, dok je 17 povređeno.

Tokom preuzimanja tela, pojedini članovi porodice nisu mogli da izdrže bol, te su se onesvestili, dok je telo nesrećne nastavnice, ispraćeno jecajima i suzama, položeno u pogrebno vozilo, piše Milliyet.

Herojski čin Ajle Kare ostavio je dubok trag i svedoči o njenoj nesebičnosti i hrabrosti u poslednjim trenucima života.

Tela poginulih učenika predata porodicama

Otkriveni su identiteti stradalih i povređenih u napadu. Tela poginulih učenika predata su porodicama.

Živote su izgubili učenici Furkan Bala, Bajram Nabi Šišik, Belinaj Poriaz, Zejnep Kilič, Suranur Sevgi Kazidži, Kerem Erdem Gurgor i Adnan Gokturk Ješil, kao i napadač Isa Aras Mersinli, učenik ove škole.

U napadu je sedam osoba zadobilo teške povrede, dok je lakše povređeno 9 osoba. Jedan od povređenih učenika nakon ukazane pomoći otpušten je na kućno lečenje.

Povređeni se i dalje zbrinjavaju u više bolnica širom pokrajine, dok se lekari bore za oporavak najteže ranjenih.

Napadač nastradao

Prema navodima nadležnih, dečak je oružje doneo u školskom rancu. Odmah nakon što je otvorio vrata učionice počeo je da puca u đake, navode turski mediji.

- I on je preminuo. Pucao je u sebe tokom nereda. Da li je u pitanju bilo samoubistvo ili je sam sebe upucao tokom nereda, trenutno nije poznato. Učenik osmog razreda koji je izazvao incident je jedan od naših učenika, a njegov otac je bivši policajac. Sumnjamo da je uzeo svoje oružje. Došao je sa 5 pištolja i 7 okvira i ušao u 2 učionice - rekao je guverner.

Ihsan Aras Mersinli

Telo Ihsana Arasa Mersinlija je izvedeno iz škole oklopnim policijskim vozilom. U međuvremenu, gomila koja je čekala ispred škole pokušala je da zaustavi vozilo. Policijsko vozilo je sa mukom uspelo da se udalji od mesta kroz gomilu.

Roditelji dečaka privedeni su, a tamošnji mediji otkrivaju da je dečak sin policajca.

- Povređeni se leče u našim bolnicama; pažljivo pratimo njihovo stanje. Upućujem svoje najlepše želje svim građanima pogođenim incidentom. Neka naša nacija bude jaka - napisao je ministar zdravlja Kemal Memišoglu u saopštenju.

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja (MEB) je objavilo da su "četiri glavna inspektora ministarstva raspoređena i poslata u Kahramanmaraš da istraže oružani napad na školu u okrugu Onikišubat u Kahramanmarašu."

Ovaj tragičan napad se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.