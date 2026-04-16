KAO DA NIJE DOVOLJAN RAT U IRANU, U AUSTRALIJI GORELA NAJVEĆA RAFINERIJA! Zemlja koja uvozi 80 % goriva sad ima novi problem, odmah smanjena proizvodnja (VIDEO)
U najvećoj rafineriji nafte u Australiji izbio je požar, zbog čega je došlo do smanjenja proizvodnje dizel goriva, saopštili su danas zvaničnici.
Vatrogasci su rekli da je plamen u rafineriji "Viva enerdži" izbio sinoć, a stavljen je pod kontrolu rano jutros, prenosi Rojters.
Do požara je došlo u vreme velikih energetskih problema u Australiji, imajući u vidu da ona zavisi od uvoza za oko 80 odsto goriva i pokušava brzo da pronađe alternativne izvore snabdevanja zbog sukoba na Bliskom istoku i rastućih cena energenata.
Ta rafinerija snabdeva više od polovine australijske države Viktorija, a pokriva i desetinu ukupne državne potrošnje.
Kompanija je saopštila da očekuje uticaj požara na proizvodnju benzina i goriva za avione, ali da će te potrebe namiriti uvozom.
Rafinerija i dalje proizvodi dizel, u smanjenim kapacitetima iz bezbednosnih razloga, dodao je on.
Uzrok požara nije poznat i potencijalne žrtve nisu prijavljene.
Direktor "Vive" Skot Vajat je rekao novinarima da je glavni fokus bio da se ugasi plamen, koji je zahvatio dva odeljenja rafinerije, a da se onda pređe na procenu štete i oporavak proizvodnje.
"Sve druge jedinice su i dalje u pogonu, ali rade u smanjenim kapacitetima kako bi se očuvala sigurnost u postrojenju", naveo je on i dodao da će se proizvodnja nastaviti u punom pogonu kada stručnjaci utvrde da je bezbedno.
