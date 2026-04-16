U najvećoj rafineriji nafte u Australiji izbio je požar, zbog čega je došlo do smanjenja proizvodnje dizel goriva, saopštili su danas zvaničnici.

Vatrogasci su rekli da je plamen u rafineriji "Viva enerdži" izbio sinoć, a stavljen je pod kontrolu rano jutros, prenosi Rojters.

Do požara je došlo u vreme velikih energetskih problema u Australiji, imajući u vidu da ona zavisi od uvoza za oko 80 odsto goriva i pokušava brzo da pronađe alternativne izvore snabdevanja zbog sukoba na Bliskom istoku i rastućih cena energenata.

Ta rafinerija snabdeva više od polovine australijske države Viktorija, a pokriva i desetinu ukupne državne potrošnje.

Kompanija je saopštila da očekuje uticaj požara na proizvodnju benzina i goriva za avione, ali da će te potrebe namiriti uvozom.

Rafinerija i dalje proizvodi dizel, u smanjenim kapacitetima iz bezbednosnih razloga, dodao je on.

Posledice požara u rafineriji "Viva enerdži" u Australiji Foto: JAY KOGLER/AAP

Uzrok požara nije poznat i potencijalne žrtve nisu prijavljene.

Direktor "Vive" Skot Vajat je rekao novinarima da je glavni fokus bio da se ugasi plamen, koji je zahvatio dva odeljenja rafinerije, a da se onda pređe na procenu štete i oporavak proizvodnje.

"Sve druge jedinice su i dalje u pogonu, ali rade u smanjenim kapacitetima kako bi se očuvala sigurnost u postrojenju", naveo je on i dodao da će se proizvodnja nastaviti u punom pogonu kada stručnjaci utvrde da je bezbedno.