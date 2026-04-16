Slušaj vest

U jednoj školi u Užgorodskom okrugu u Ukrajini, tokom redovne nastave dogodio se ozbiljan incident kada je učenik devetog razreda dva puta pucao iz, kako se pretpostavlja, traumatskog pištolja.

Prema navodima regionalne policije Zakarpatske oblasti, prijava je primljena oko 9:30 časova, uz informaciju da učenik preti ostalim učesnicima nastave.

Tokom časa, maloletnik je iznenada izvadio pištolj i ispalio dva hica, pri čemu je jedan metak pogodio njegovog druga iz razreda. Nakon toga, napadač je pobegao, ali su ga policijske patrole ubrzo pronašle i privele.

Na lice mesta odmah su izašle nadležne službe, dok su medicinski radnici zbrinuli povređenog učenika.

Učenik upucao školskog druga za vreme nastave u Ukrajini Foto: Ukrajinska policija

Dečak nije životno ugrožen

Srećom, prema prvim informacijama, njegov život nije ugrožen.

Policija je zaplenila oružje, za koje se preliminarno smatra da je traumatski pištolj, a istraga je u toku.

Nadležni organi, uključujući i službe za rad sa maloletnicima, utvrđuju sve okolnosti događaja, sa posebnim fokusom na to kako je oružje dospelo u ruke učenika. Takođe se razmatra pravna kvalifikacija ovog incidenta.

(Kurir.rs/UNN)

