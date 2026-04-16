NUKLEARNA SILA OBJAVILA SNIMAK NOVE RAKETE! Protivbrodski projektil domaće proizvodnje "precizno pogodio metu" (FOTO, VIDEO)
Pakistanska vojska je saopštila danas da je njena Ratna mornarica uspešno testirala novu protivbrodsku raketu domaće proizvodnje.
U saopštenju se navodi da je raketa lansirana sa broda "precizno pogodila metu velikom brzinom na velikom dometu" tokom vežbe koju su nadgledali vojnici, naučnici i inženjeri uključeni u program.
Novi sistem je napredan u odnosu na postojeće, sa raketom za navođenje i poboljšanom manevarskom sposobnošću dizajniranom da "izbegne pretnje, prilagodi se dinamičkim uslovima i izvrši preciznu i smrtonosnu namenu", navodi se u saopštenju.
Vojska je dodala da je test rakete podvukao posvećenost mornarice u održanju "kredibilnu odbranu u moru" i osigurao pomorsku bezbednost i stabilnost u regionu.
Vojska Pakistana uglavnom testira oružje i odbrambene sisteme domaće proizvodnje kako bi se odbranima od potencijalnih pretnji Indije, a ove dve nuklearne sile su prošle godine bile u kratkom sukobu koji okončan uz posredovanje američkog predsednika Donalda Trampa.
