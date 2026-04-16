Slušaj vest

Pakistanska vojska je saopštila danas da je njena Ratna mornarica uspešno testirala novu protivbrodsku raketu domaće proizvodnje.

U saopštenju se navodi da je raketa lansirana sa broda "precizno pogodila metu velikom brzinom na velikom dometu" tokom vežbe koju su nadgledali vojnici, naučnici i inženjeri uključeni u program.

Pakistanska vojska Foto: Aimal ZAHIR / AFP / Profimedia, Abdul BASIT / AFP / Profimedia

Novi sistem je napredan u odnosu na postojeće, sa raketom za navođenje i poboljšanom manevarskom sposobnošću dizajniranom da "izbegne pretnje, prilagodi se dinamičkim uslovima i izvrši preciznu i smrtonosnu namenu", navodi se u saopštenju.

Ratna mornarica Pakistana uspešno testirala novu protivbrodsku raketu domaće proizvodnje Foto: YouTube/ ISPR Official

Vojska je dodala da je test rakete podvukao posvećenost mornarice u održanju "kredibilnu odbranu u moru" i osigurao pomorsku bezbednost i stabilnost u regionu.

Vojska Pakistana uglavnom testira oružje i odbrambene sisteme domaće proizvodnje kako bi se odbranima od potencijalnih pretnji Indije, a ove dve nuklearne sile su prošle godine bile u kratkom sukobu koji okončan uz posredovanje američkog predsednika Donalda Trampa.

(Kurir.rs/Beta-AP)

