Slušaj vest

Ukrajinske snage bespilotnih sistema pogodile su 16 ruskih vojnih ciljeva tokom noći 16. aprila, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, raketne baze Iskandera i skladišta goriva.

Komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, poznat po nadimku Mađar, objavio je ovo na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Među ključnim ciljevima bile su dve baze u kojima se nalaze operativno-taktički raketni sistemi Iskander u Mežgiriji i Kurortnom na Krimu.

Udare su izveli piloti 9. bataljona „Kajros“ 414. odvojene brigade bespilotnih sistema, poznate i kao "Mađarove ptice".

Šta je Iskander?

Iskander je univerzalni i višenamenski sistem sa kojeg se mogu ispaljivati krstareće i balističke rakete, što omogućava da se taj sistem koristi kako u lokanim konfliktima, tako i u visokopreciznim operacijama, ali i u slučaju masovnog konflikta i velikog rata.

Ove raketne sisteme bije glas da im nema ravnih u svetu po preciznosti pogađanja, razornoj moći, kratkoj pripremi za gađanje i drugim parametrima.

Vojni eksperti ističu da su Iskanderi napredno oružje koje nema pandan u arsenalu zapadnih vojski, a može da nosi i nuklearne bojeve glave.

Iskander M može da uništava neprijateljske raketne sisteme, višecevne raketne bacače, dalekometnuartiljeriju, komandnamesta i čvorištaveze, avione i helikoptere na aerodromima, na rastojanjima do 500 kilometara.

Iskander Foto: AP, EPA

Ostale pogođene mete

Ostale pogođene mete obuhvatile su više ključnih vojnih i logističkih ciljeva, među kojima se izdvajaju sistemi protivvazdušne odbrane i skladišta na Krimu i u istočnoj Ukrajini.

Na udaru su se, između ostalog, našli sistem PVO Osa-AK u Vodjanom u Donjeckoj oblasti, kao i raketno-topovski sistem Pancir-S1 na Krimu. Takođe su pogođena skladišta goriva u Oktjabrskom i Glibokom Jaru na Krimu.

mapa-krima.jpg
mapa Krima Foto: Shutterstock

U Zaporoškoj oblasti, u Batjahovki, oštećen je sistem Buk-M1, dok je na Krimu uništeno i skladište municije Crnomorske flote u Mežgoriju, kao i radionica i skladište bespilotnih letelica koje koristi jedinica „Rubikon“ u Girnom u Donjeckoj oblasti.

Pored toga, snage bespilotnih sistema učestvovale su i u napadu na rafineriju nafte u Tuapseu u Krasnodarskom kraju Rusije. Kako je naveo Brovdi, dodatni detalji o ovoj operaciji biće saopšteni naknadno od strane Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

U ranijim izveštajima navodi se i da je ukrajinska strana dronovima pogodila petrohemijsku fabriku u Sterlitamaku u Baškortostanu, koja proizvodi avionsko gorivo, komponente mlaznog goriva i sintetičku gumu.

(Kurir.rs/Ukrinform)

