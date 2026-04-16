Ekskluzivno, za Kurir televiziju, iz Ankare, na ovu temu govorio je Yusuf Emini, novinar iz Turske.

- Nažalost, svaki trenutak je sada izuzetno važan. Suočavamo se sa veoma teškom situacijom. Nakon jučerašnjeg napada, koji je počinio četrnaestogodišnji učenik, sada imamo ukupno devet žrtava - osam učenika i jednu profesorku. Napadač je takođe preminuo, najverovatnije izvršivši samoubistvo, iako još nije potpuno razjašnjeno da li je to bilo namerno ili slučajno tokom pucnjave. Ukupan broj stradalih je deset, dok je 14 osoba povređeno, od kojih je šest u kritičnom stanju - rekao je Emini.

Yusuf Emini, novinar iz Turske

Skrivena veza između napada

Kako Emini navodi, postoje određene indicije koje ukazuju na moguću povezanost dva napada u kratkom vremenskom razmaku.

- Postoje određene spekulacije o mogućoj povezanosti ova dva napada. U roku od 24 sata dogodila su se dva napada - jedan u Šanlurfi, drugi u Kahramanmarašu. Postoje indicije da su oba napadača bila povezana putem jedne onlajn igre, kao i kroz Telegram grupu u kojoj su, prema dostupnim informacijama, razmenjivane poruke koje čak i "čestitaju" na izvršenim napadima i nagoveštavaju mogućnost novih - kaže on.

- U prvom slučaju, u Šanlurfi, reč je o devetnaestogodišnjaku, bivšem učeniku škole, za kojeg je porodica potvrdila da je imao psihičke probleme i sukobe sa profesorima. U drugom slučaju, u Kahramanmarašu, situacija je dodatno šokantna - četrnaestogodišnji dečak dolazi iz obrazovane porodice. Otac mu je penzionisani policijski službenik, a majka profesorka. Prema informacijama, uzeo je oružje iz kuće - čak pet pištolja i više okvira municije - i poneo ih u školu. Takođe je poznato da je dan pre napada bio sa ocem na strelištu.

Emini ističe da su nakon incidenata nadležni reagovali smenama u školama i jačanjem policijskog prisustva, uz pojedine nove slučajeve zaplene oružja kod učenika.

- Nakon ovih događaja preduzete su određene mere. Ministarstvo je već reagovalo - u slučaju iz Šanlurfe, četiri osobe iz škole su smenjene. Takođe, policija je pojačala prisustvo oko škola širom zemlje. U nekim gradovima već su zabeleženi slučajevi gde su učenici uhvaćeni sa oružjem u torbama - istakao je Emini.

Strah i odgovornost nakon incidenata

Uz zakonske procedure za maloletnike i razmatranje odgovornosti porodice, u javnosti se nakon incidenata oseća veliki strah i pojačana zabrinutost za bezbednost u školama, rekao je Emini, za Kurir televiziju.

- Kada govorimo o maloletnicima, postoje posebni sudovi i zakoni za iste. Međutim, odgovornost snose i roditelji. U ovom konkretnom slučaju, pošto je napadač preminuo, postupak protiv njega nije moguć, ali odgovornost porodice će se svakako razmatrati. Strah u javnosti je ogroman, posebno u gradovima gde su se napadi dogodili - Šanlurfi, Sivereku i Kahramanmarašu. Mnogi roditelji ne žele da šalju decu u školu. U ostatku zemlje pojačane su mere bezbednosti, ali zabrinutost je i dalje velika - naveo je.

Yusuf Emini, novinar iz Turske Foto: Kurir Televizija

- Uvedena je delimična zabrana. Nije dozvoljeno objavljivanje snimaka i fotografija žrtava, kao ni intervjua sa decom i porodicama, kako bi se sprečilo širenje panike i dodatne traume. Međutim, mediji i dalje izveštavaju o samim događajima. Koliko je meni poznato Turska ranije nije imala slične incidente - barem ne u ovom obimu. Ovo su događaji kakve smo ranije povezivali sa drugim zemljama, ali nažalost sada se dešavaju i ovde.

Zaključio je da je prioritet nadležnih da se razotkriju potencijalne onlajn mreže povezane sa nasiljem, uz jačanje školskih bezbednosnih mera i prevencije budućih incidenata.

- U ovom trenutku je ključno da nadležni organi pronađu i razbiju mreže koje stoje iza ovakvih ideja, posebno te onlajn grupe koje potencijalno podstiču nasilje. Istovremeno, potrebno je dodatno unaprediti bezbednost u školama i raditi na prevenciji kako bi se ovakve tragedije sprečile u budućnosti - za "Puls Srbije", zaključio je Emini.

"NAPADAČI SU BILI POVEZANI PREKO ONLAJN IGRE - RAZMENJIVALI PORUKE UZ 'ČESTITKE' NA NAPADIMA" Turska nakon tragedija u školama: "Svaki trenutak je veoma bitan" Izvor: Kurir televizija

