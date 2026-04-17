Vojska Izraela saopštila je danas da je u školi na jugu Libana pronašla više od 130 komada oružja koje pripada Hezbolahu.

Izraelska vojska je na društvenoj mreži Iks navela da je u školi u oblasti Bint Džbejl pronađeni pištolji, automatske puške "kalašnjikov" i drugo oružje.

"Vojnici su pronašli i zastave Hezbolaha i obeležja drugih terorističkih organizacija", navela je vojska u objavi.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"AMERIKA DRŽI ORMUSKI MOREUZ SA 10% SVOJE POMORSKE SILE"! Šef Pentagona kaže da "budno oko" SAD prati sve u Iranu: Vaše pretnje nisu kontrola, to je piraterija
Iran Izrael
PlanetaU IZRAELU KAO U HOROR FILMU: Desetine hiljada pčela spustilo se na tržni centar (VIDEO)
roj pčela
PlanetaOGLASILA SE BELA KUĆA: Pregovori sa Iranom u toku, potpuna blokada luka ostaje na snazi! Amerika uvela nove sankcije Teheranu! (VIDEO, FOTO)
Iran rat u Iranu napad na Iran
PlanetaPOGLEDAJTE KAKO IZRAELSKI PVO TUČE IZNAD GRADA DA ODBRANI HEZBOLAHOVE RAKETE! Iz Libana ispaljeno oko 25 projektila ka Kirjat Šmoni (VIDEO)
Screenshot 2026-04-14 182718.png