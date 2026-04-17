Pogledajte šta je izraelska vojska pronašla u školi na jugu Libana (FOTO)
Vojska Izraela saopštila je danas da je u školi na jugu Libana pronašla više od 130 komada oružja koje pripada Hezbolahu.
Izraelska vojska je na društvenoj mreži Iks navela da je u školi u oblasti Bint Džbejl pronađeni pištolji, automatske puške "kalašnjikov" i drugo oružje.
"Vojnici su pronašli i zastave Hezbolaha i obeležja drugih terorističkih organizacija", navela je vojska u objavi.
(Kurir.rs/Beta)
