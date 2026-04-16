Slušaj vest

Službe Evropske komisije užurbano se pripremaju za sutrašnji prvi susret sa budućim mađarskim premijerom Peterom Mađarom koga Brisel, iako još nije na funkciji, već smatra prvim čovekom zvanične Budimpešte.

Do sastanka u Budimpešti će doći samo pet dana pošto je okončana 16 godina duga vladavina Viktora Orbana i mnogo pre nego što Mađarova vlada formalno preuzme dužnost, što će se desiti najranije 5. maja.

Kako danas piše briselski portal Politiko, delegacija Komisije srešće se sutra sa zvaničnicima Mađarove stranke Tisa čija "super većina" u parlamentu ukazuje da su na pomolu sveobuhvatne reforme i brzo ukidanje Orbanovog kontroverznog nasleđa.

Evropska komisija za sada drži u tajnosti spisak onih koji putuju u Mađarsku ali se očekuje da tamo bude više visokih zvaničnika.

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj

Koje su teme na stolu?

Kada je reč o agendi, svakako će biti reči o desetinama milijardi evra fondova EU čija je isplata Mađarskoj zamrznuta, kao i širem političkom resetovanju odnosa sa zemljom sa kojom je Brisel imao mnogo problema, najskorije zbog veta na zajam Ukrajini od 90 milijardi evra.

Najhitnije pitanje su sredstva iz fondova EU za oporavak u visini deset milijardi evra koja ističu na kraju avgusta. U vezi toga su na stolu zaobilazna rešenja i Mađarska bi, kako piše Politiko, mogla da pokuša da "kupi vreme" tehničkim rešenjima.

Kako se navodi, Budimpešta bi mogla da usmeri sredstva preko nacionalne promotivne banke ili ih kombinuje sa novcem za koheziju. To bi značilo korišćenje novca za oporavak za završetak projekata koji su već finansirani kroz regionalne fondove.

Politiko piše i da Orbanov odlazak ublažava napetosti ali da tek treba videti kako će se odvijati situacija sa Mađarom.

Viktor Orban priznao poraz na izborima

On je naime već pokazao borbeni duh obećavajući da će obustaviti ono što je nazvao "servisom lažnih vesti" na državnoj televiziji i javno tražeći od predsednika Tamaša Šujoka da podnese ostavku u sklopu post-Orbanovog resetovanja.

Inače, Budimpešta neće biti prisutna na Evropskom savetu na Kipru sledeće nedelje.

Orban će taj sastanak preskočiti i predstavljaće ga, kako nalažu pravila, neki drugi lider EU, verovatno njegov saveznik, slovački premijer Robert Fico.