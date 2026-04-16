Slušaj vest

U oružanom napadu koji se dogodio u školi "Ajser Čalik" u Kahramanmarašu, 9 ljudi je izgubilo život, a 17 je povređeno, dok se sada pojavio snimak na kom se vidi kako počinilac, 14-godišnji učenik osmog razreda vežba gađanje u streljani.

Naime, napadač je identifikovan kao Isa Aras Mersinli, koji je stradao nakon masakra, dok su njegovi roditelji privedeni. A kako je Kurir preneo tamošnje medije, dečak je dete policajca, Ugura Mesinlija, koji je u izjavi u svom svedočenju rekao da je vodio sina u streljanu, gde mu je pokazao kako da koristi oružje.

Dobijen je snimak jedne od vežbi na streljaništu koje se pominju u izjavi uhapšenog oca. Na ovom snimku se vidi Isa Aras Mersinli kako vežba gađanje, dok mu druga osoba pomaže.

Pogledajte snimak u nastavku:

Podsetimo, Isa Aras Mersinli, učenik škole "Ajser Čalik" u okrugu Onikišubat, izvršio je oružani napad na učenike u školi. Devet ljudi je ubijeno u napadu, a 17 je povređeno i prebačeno u obližnje bolnice na lečenje.

Navodno je ušao u školu sa sačmaricom i počeo nasumično da puca. Brojne policijske ekipe su poslate nakon prijave, a pokrenuta je i istraga. Kako je preneto, dečak je oružje doneo u školskom rancu, u periodu kada se prva školska smena završava, a druga počinje, a potom je otvorio vrata učionice i počeo da puca u đake.

- Ovaj incident nije samo pojedinačni čin koji je počinio učenik; to nije teroristički čin. Stoga želim još jednom da izrazim koliko smo duboko ožalošćeni zbog ovakvog događaja - rekao je ministar unutrašnjih poslova Turske Mustafa Čiftči.

Čudno ponašanje snimljeno u učionici

Pojavio se još jedan snimak napadača na kojem je sa drugom u učionici, dok vreme snimka nije potvrđeno, ali je snimljen pre masakra. Na snimku se vidi kako Mersinli čudno pleše iza svog druga, držeći ruke u položaju oružja.

Jedan učenik je napadača opisao kao opsesivnog.

- Dete je već bilo opsesivno, dete koje je imitiralo sve što je videlo. Mislim da ovoj školi treba obezbeđenje - istakao je on i dodao:

- Kao da to nije bilo dovoljno, on je bio dete koje je sve maltretiralo. Bio je u 8. razredu G i nije hteo da komunicira ni sa kim.

Uzor mu bio masovni ubica

Prema pisanju medija, 14-godišnjak je na svom Whatsapp (Vocap) profilu koristio fotografiju američkog masovnog ubice iz 2014. godine, Eliota Rodžera, koji je pre 12 godina ubio šest ljudi u napadu na univerzitetski kampus u Kaliforniji 2014. godine, pre nego što je sebi oduzeo život, saopštila je danas turska policija.

U saopštenju se navodi da je višestruka istraga u toku, kao i da se ispitivanje digitalnih materijala nastavlja.

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja (MEB) je objavilo da su "četiri glavna inspektora ministarstva raspoređena i poslata u Kahramanmaraš da istraže oružani napad na školu u okrugu Onikišubat u Kahramanmarašu." Ovaj tragičan napad se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upaou školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja. Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.