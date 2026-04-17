Češki premijer Andrej Babiš izjavio je posle razgovora sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Pragu da je Češka spremna da ispuni svoje obaveze date saveznicima i da povrh toga sprema predlog kako da se angažuje i pomogne sa plovidbom u Ormuskom moreuzu.

"Imamo predlog i opipljivu ponudu kako da se obezbedi plovidba Ormuskim moreuzom. Ne želim da zalazim u detalje ali to je stvar gde smo mi jaki, naša industrija je jaka, naše tehnologije su jake. Mislim da će naše prijatelje obradovati a možda i predsednika Trampa da Česi stavljaju na sto takvu ponudu," kazao je Babiš na konferenciji za novinare.

Babiš je naglasio da se bori za češke interese ali uvek i za Evropu.

"Češka vlada učiniće sve da ispuni svoje obaveze prema NATO" rekao je Babiš i dodao da će timovi NATO i češkog Ministarstva odbrane razmotriti zajedno brojke kako bi se preciziralo kakva su očekivanja a kakve mogućnosti jer se sada podaci razlikuju.

Babiš je u obraćanjima za domaću javnost naglašava medjutim da ga ne obavezuje to što je prethodna vlada premijera Petra Fijale prihvatila da do 2035. godine i Češka počne da izdvaja 3,5 odsto BDP-a na vojne izdatke i još 1,5 odsto za vojnu infrastrukturu.

"Naravno da znamo da važi za sve saveznike u NATO da imaju teškoća da se izdvoje velika sredstva iz budžeta za odbranu. Ali bezbednost je temelj prospreiteta i kada nema bezbednosti pate i društvo i privreda", kazao je Rute.

Generalni sekretar NATO poručio je da je Ukrajini potrebna pomoć i apelovao da izmedju ostalog finansiraju i inicijativu Municija za Ukrajinu preko koje se nabavlja artiljerijska municja u trećim zemljama, plaćaju je razvijene zapadne zemlje iz te inicijative i poklanja se Ukrajini.

Češka se našla na meti kritika otkako je na vlast došla populističko-nacionalistička koalicija na čelu sa Andrejom Babišom zbog toga što se distancirala od već prihvaćene medjunarodne obaveze da poveća izdavanja za odbranu a u budžetu za ovu godinu ih je čak smanjila i predvoidja svega 1,7 odsto BDP-a za čisto vojne izdatke.

Neuobičajeno oštro su Babišovu vladu zbog toga kritikovali i američki ambasador u NATO i američki ambasador u Pragu.