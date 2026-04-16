Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp, obraćajući se novinarima ispred Bele kuće pre odlaska u Las Vegas, rekao je da prekid vatre u Libanu obuhvata i Hezbolah. Takođe je najavio da će se sastati sa izraelskim premijerom i libanskim predsednikom, ali nije precizirao kada.

Tramp je takođe komentarisao pregovore sa Iranom, rekavši da se Teheran složio da ne poseduje nuklearno oružje. Naglasio je da je sporazum o kome se trenutno pregovara „važan više od 20 godina“. Izgledi za postizanje sporazuma „izgledaju veoma dobro“, rekao je predsednik, dodajući da bi sledeći sastanak sa iranskom delegacijom mogao da se održi tokom vikenda.

Na pitanje da li će dvonedeljno primirje sa Iranom, koje ističe sledeće srede, biti produženo, američki predsednik je rekao da Iran „vrlo dobro radi“ i da nije siguran da li će produženje biti neophodno, ali je dodao: „Ako bude potrebno, učiniću to“.

Blokada Ormuza

„Trenutno imamo veoma dobre odnose sa Iranom“, rekao je Tramp. Takođe je tvrdio da je Iran pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Ali, Tramp je takođe ponovio upozorenje da će se borbe nastaviti ako Teheran ne pristane na sporazum.

Na pitanje kada bi se mogao održati sledeći direktan sastanak između SAD i Irana, odgovorio je: „Verovatno možda tokom vikenda.“ Govoreći o primirju između Izraela i Libana, Tramp je rekao da misli da će se Hezbolah pridržavati sporazuma, ali nije ulazio u detalje. Primirje je opisao kao „uzbudljivo“.

Trampa su pitali o američkoj blokadi iranskih luka, koja je počela u ponedeljak. Rekao je da operacija ide „vrlo dobro“ i da je to „vrlo rutinska stvar“ za SAD. „Mornarica je neverovatna. Nijedan brod više ni ne razmišlja o ulasku“.

„Nijedan brod ne prolazi pored naše mornarice“. Tramp tvrdi da Iran više ne može „ni na koji način da posluje“ zbog blokade. „Iskreno, blokada je možda čak i moćnija od bombardovanja“, dodao je.

Pogled na papine kritike

Na pitanje o njegovom javnom sukobu sa papom Lavom, koji je ranije danas kritikovao „tirane“ koji troše milijarde na rat, Tramp je odgovorio: „Veoma je važno da papa razume. Iran je ubio 42.000 potpuno nenaoružanih ljudi“. Ponovio je da Iran ne sme imati nuklearno oružje i rekao da papa to mora da razume.

Na pitanje da li bi se sastao sa papom kako bi „izgladio naše razlike“, Tramp je odsečno rekao: „Ne mislim da za tim ima potrebe“. Novinari su ga takođe pitali da li je zabrinut da bi sukob sa papom mogao da uznemiri njegove katoličke birače. „Ne, ne, ne, nisam zabrinut. Moram da uradim ono što je ispravno“, rekao je.

Međutim, donekle je ublažio ton kada je govorio o svojim biračima. „Nemam ništa protiv pape“, rekao je, ali je dodao: „Ne moram da se slažem sa papom... Imam pravo da se ne slažem sa papom.“ Završio je pominjanjem da poznaje papinog brata, za koga kaže da je „totalni MAGA“.