Eni Martin (32) iz ​​Britanije putovala je po Vijetnamu noćnim autobusom koji nije imao toalet. Posle sedmočasovnog putovanja, vozač je napravio kratku pauzu na benzinskoj pumpi, a Martin je otišla da koristi toalet. Kada se vratila, shvatila je da je autobus, koji je prevozio njen prtljag, otišao bez nje.

- Znala sam da nemam mnogo vremena, pa sam hodala što sam brže mogla, čak sam i trčala nazad od toaleta prema prednjem delu benzinske pumpe. Kada sam se vratila, već je bilo kasno. Autobus je krenuo. Počela sam da paničim i da zovem pomoć - rekla je turistkinja za "Džem Pres".

Shvatila je da je 9.600 kilometara od kuće, bez pasoša i odeće. Snimila je video o tome šta joj se dogodilo i on je prikupio više od 6,2 miliona pregleda i preko 155.000 lajkova.

Spas je stigao u pravi čas!

Čovek sa ćerkom se pojavio na stanici i rekao joj da će drugi autobus doći po nju.

- Oko 30 minuta kasnije, stigao je i ja sam ušla. Pitao sam vozača kako ću doći do prtljaga. Rekao mi je da će me odvesti do Da Nanga, gde me čeka kofer, što je značilo oko sat i po zaobilaznog puta. Pet minuta kasnije, pozvao me je i video sam svoj prvobitni autobus parkiran pored puta ispred nas. Izašla sam, pokupila sve svoje stvari i rezervisala kartu za hostel - rekla je Martin.

U komentarima su se javili korisnici koji su imali sličnu situaciju ili oni koji to imaju kao najveći strah tokom putovanja, pa uvek ostaju blizu autobusa.