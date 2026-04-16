Turska policija uhapsila je 162 osobe pod optužbom da su na društvenim mrežama postavljali snimke dve pucnjave u školama koje su se dogodile u zemlji ove nedelje, potvrdio je danas ministar pravde Akin Gurlek i istakao da su oni optuženi za deljenje sadržaja kojima se širi strah i veliča kriminal.

Najmanje 16 osoba povređeno je u pucnjavi u srednjoj školi u utorak, dok je deset osoba ubijeno u sredu u pucnjavi u drugoj školi, podseća BBC.

Hiljade ljudi okupilo se danas na sahranama učenika, a najmlađe žrtve imale su deset godina.

Pucnjava u školi u Karamanmarašu, Turska Foto: YouTube/ Habertürk TV

Gurlek je objasnio da je 95 osoba u pritvoru zbog zabrinutosti za ponašanje u onlajn sferi posle napada.

Ministar je naveo i da su uvedene restrikcije na 1.104 naloga na društvenim mrežama.

Još 67 osoba je privedeno zbog deljenja poruka u kojima prognoziraju da bi napadi mogli da se dogode i u drugim školama, dodaje BBC.

Kurir.rs/BBC

