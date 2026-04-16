Danas se odigrala drama koja je trajala satima u napuljskoj četvrti Vomero, gde je grupa razbojnika upala u filijalu banke, uzela 25 talaca među klijentima i zaposlenima, a potom uspela da pobegne, najverovatnije kroz kanalizacionu mrežu.

Pljačka banke na centralnom trgu Pjaca Medalje d'Oro al'Arenela u Napulju prenošena je uživo.

Kako prenose tamošnji mediji, banku je napala banda od najmanje tri pljačkaša oko podneva, prilikom čega su oteli dvadeset pet talaca, uključujući mušterije i bankarske službenike. Srećom, pušteni su svi bezbedno.

Pljačkaši su navodno ciljali sefove, tako da je iznos ukradenog plena neutvrđiv, a pobegli su kroz kanalizacionu rupu u podu.

Tokom operacije, čulo se pet ili šest hitaca, verovatno bljeskovi, od oslepljujućih i šok bombi, ali banditi nigde nisu pronađeni. Pjaca Medalje d'Oro i Via Niuta, obližnja ulica, bile su zatvorene i obezbeđene od strane organa reda. Karabinjeri i vatrogasci su uz pomoć "ovna" razbili stakleni ulaz i otvorili prolaz kao unutrašnjosti banke.

Razbojnici su navodno su nosili balaklave sa glumačkim maskama i oružje, prema rečima talaca.

Usledili su napeti pregovori, koji su okončani oslobađanjem svih talaca. Svi su potom identifikovani, kako bi se isključila mogućnost da se među njima krije neko od pljačkaša.

- Bio sam u banci kada su ušle tri ili četiri naoružane osobe. Ne mogu biti precizniji s obzirom na strah koji sam osetio. Definitivno ih je bilo troje. Došli su i zaključali nas u sobu — nas, mušterije, zaposlene i menadžera. Nakon što smo se nekoliko puta kretali, bili smo zaključani oko sat vremena, ali ne znam tačno koliko. Na kraju su intervenisali vatrogasci i spasili nas - rekao je jedan od zarobljenih ljudi.

U incidentu niko nije povređen, ali je šest osoba zatražilo medicinsku pomoć na licu mesta zbog blažih tegoba izazvanih šokom i strahom. Tokom popodneva u Napulj je stigla i specijalna jedinica karabinjera GIS, poznata kao "crne beretke", radi završnog upada.

Istražitelji pretpostavljaju da su razbojnici pobegli kroz otvor prokopan još tokom prethodne noći, koji je vodio direktno u kanalizacionu mrežu ispod banke. Ne isključuje se mogućnost da su kroz podzemne kanale stigli i do tunela obližnje stanice metroa, što im je omogućilo bekstvo van domašaja policije.

U potragu za pljačkašima su uključeni i helikopteri.

Kako javljaju mediji, stotine građana je došlo na lice mesta da vidi štetu i to da li su njihove sefovi opljačkani.