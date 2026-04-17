Slušaj vest

Četvoročlana posada misije Artemis IIodržala je svoju prvu konferenciju za novinare posle istorijskog 10-dnevnog leta oko Meseca i nazad.

Komandant Rid Vajzman, pilot Viktor Glover i specijalisti misije Kristina Koh i Džeremi Hansen podelili su svoje utiske o putovanju koje ih je, kažu, zauvek povezalo, piše Skaj njuz.

Posada misije Artemis Dva obletela je Mesec i oborila rekord udaljenosti od Zemlje Izvor: Video plus

„Ovo se zaista dogodilo“

„Vau, ovo se stvarno dogodilo“, započeo je konferenciju komandant Rid Vajzman, zahvaljujući kolegama na „neverovatnoj avanturi“. „Zauvek smo povezani, to je najbliža stvar koju četiri osobe mogu biti. Otišli ​​smo kao prijatelji, a vratili smo se kao najbolji prijatelji“, rekao je. Vajzman je otkrio da je po povratku na Zemlju zamolio brodskog kapelana da ih poseti i da je „briznuo u plač“ jer je iskustvo bilo toliko dirljivo.

1/10 Vidi galeriju NASA misija Artemis 2 obišla tamnu stranu Meseca i vraća se ka Zemlji Foto: HOGP/Canadian Space Agency

„Kada je sunce zašlo iza meseca, rekao sam: 'Ne mislim da je čovečanstvo evoluiralo do tačke u kojoj može ovo da razume, jer je ovo bilo nešto vanzemaljsko'“, rekao je. Ni Kristina Koh nije mogla da zadrži suze. „Kada me je muž pogledao u oči tokom video poziva i rekao: 'Ne, stvarno si napravila razliku', to mi je nateralo suze na oči“, priznala je.

Intenzivan povratak na Zemlju

Pilot Viktor Glover je opisao ponovni ulazak u Zemljinu atmosferu kao „veoma intenzivnih 13 minuta i 36 sekundi“. Posebno je istakao trenutak slobodnog pada između otpuštanja jednog para padobrana i otvaranja ostalih. „Osećao sam se kao da skačem unazad sa nebodera. Trajalo je pet sekundi i bilo je veličanstveno“, rekao je Glover. Prilagođavanje gravitaciji nakon ponovnog ulaska takođe predstavlja svoje izazove.

1/10 Vidi galeriju Pogled na Zemlju sa tamne strane Meseca iz svemirske letelice Orion tokom NASA misije Artemis 2 Foto: NASA / HANDOUT/NASA, HOGP/NASA

Kristina Koh kaže da se i dalje oseća kao da lebdi i da se nekoliko puta probudila misleći da je u bestežinskom stanju. „Nekoliko puta sam samo pustila majicu da leti i ona je pala. To me je zapravo iznenadilo“, rekla je, dodajući da je najbolje spavala u svemiru. „Svemirski san je najbolji san ikada. Tako je miran i udoban“.

Život u zatvorenom prostoru

Astronauti su se našalili da nemaju mnogo vremena za sebe u svemiru. „Koncept 'mog prostora' je možda bio mit“, rekao je Viktor Glover, objašnjavajući da su zbog nedostatka prostora sve morali da rade zajedno. „Prihvatili smo to. Deset dana smo praktično puzali jedni preko drugih, ali smo se u tome pokazali dobri“, dodao je, ističući važnost dobre komunikacije. Čak ni tehnički problemi, poput povremenog začepljenja cevi u svemirskom toaletu, nisu pokvarili raspoloženje posade.

1/9 Vidi galeriju Mesec let na Mesec NASA Foto: Nasa, Chris O'Meara/AP, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA

„Želim da budem 100 posto jasan, bio je to prelep toalet. Radio je odlično“, branio je komandant Vajzman inženjere, objašnjavajući tehničku prirodu problema. Čak je sa oduševljenjem opisao prizor rezervoara koji se prazni u svemir: „To je kao milijardu sitnih komadića leda koji putuju u duboki svemir.“

Pogled u dubine galaksije

Kanadski astronaut Džeremi Hansen je izdvojio pogled kroz prozor letelice kao jedan od najpamtljivijih trenutaka. „Stalno sam primećivao dubinu galaksije na način koji nikada ranije nisam doživeo. Ostavilo me je bez reči“, rekao je. Dodao je da ih je to iskustvo ispunilo osećajem „beskonačno malih, ali istovremeno veoma moćnih kao ljudskih bića, kao grupe“.

1/6 Vidi galeriju Mesec lansiranje na Mesec NASA Foto: Printskrin Youtube, Nasa

Poruke za buduće misije

Posada je izrazila poverenje u uspeh budućih misija Artemis. „Reći ću vam odmah, da smo imali lender na ovom letu, znam da bi bar troje mojih kolega bilo u njemu i pokušalo da sleti na Mesec“, rekao je komandant Vajzman. Sledećoj posadi je rekao da će njihov zadatak biti tehnički izuzetno izazovan, ali „apsolutno izvodljiv, i to uskoro“.

Kristina Koh, prva žena koja je hodala po Mesecu, podelila je lekciju koju je naučila: „Ova misija me je naučila da je nepoznato mnogo strašnije od poznatog. Znamo kako da uložimo trud da postignemo cilj kada je pravo vreme.“

Savet prvoj ženi koja je hodala po Mesecu

Kada su je pitali koji bi savet dala prvoj ženi astronautkinji koja je hodala po Mesecu, Koh je naglasila važnost skromnosti i timskog rada. „Ako se setite da je vaš glavni cilj da budete deo tima, onda ćete znati da je to timsko dostignuće, bez obzira na to kako svet pokušava da ga prikaže“, rekla je.

Takođe je potvrdila svoju podršku obećanju NASA-e da će poslati prvu ženu i prvu osobu druge boje kože na Mesec. „Ako ne idemo za sve i sa svima, ne odgovaramo na poziv čovečanstva da istražuje, a to je ono što mi ovde radimo“, zaključila je Koh.