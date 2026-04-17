Finansijski lideri G7izjavili su u četvrtak da postoji hitna potreba da se ograniče ekonomske posledice rata na Bliskom istoku po globalnu ekonomiju.

Na sastanku u Vašingtonu, na marginama prolećnih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, ministri finansija i guverneri centralnih banaka „potvrdili su hitnu potrebu da se krene ka trajnom miru“, izvestio je Rojters.

Prema saopštenju francuskog ministarstva finansija, koje ove godine predsedava G7, rat na Bliskom istoku bio je jedna od tri ključne teme razgovora.

Učesnici su takođe razgovarali o obezbeđivanju lanaca snabdevanja ključnim mineralima i podršci Ukrajini, koja se suočava sa kontinuiranom ruskom agresijom.

Kurir.ts/Rojters

