(KMG)— Fu Cung, stalni predstavnik Kine pri Ujedinjenim nacijama, izjavio je u četvrtak na sednici Generalne skupštine UN o korišćenju prava veta u Savetu bezbednosti, da je veto Kine na nacrt rezolucije o Ormuskom moreuzu sprečio dalje zaoštravanje situacije i stvorio uslove za privremeni prekid vatre i pokretanje dijaloga i pregovora.

Fu je naveo da Kina pridaje veliki značaj nacrtu rezolucije koji je predložio Bahrein u ime zemalja zalivskog regiona i da u potpunosti razume njihovu zabrinutost. Istakao je i da bi aktivnosti Saveta bezbednosti trebalo da budu usmerene na deeskalaciju, a ne na legitimizaciju neovlašćenih vojnih akcija, odobravanje upotrebe sile ili dalje produbljivanje tenzija i sukoba.

On je istakao da je veto koji je Kina uložila na nacrt rezolucije zaštitio međunarodnu pravdu i pravičnost, podržao ciljeve i principe Povelje UN, sprečio dalju eskalaciju sukoba i stvorio uslove za postizanje privremenog prekida vatre i pokretanje dijaloga i pregovora.



Fu je takođe rekao da Kina ne odobrava iranske napade na zemlje zalivskog regiona i da smatra da sloboda plovidbe i bezbednost u međunarodnim moreuzima moraju biti garantovani.

„Kina poziva Iran da preduzme mere kako bi što pre obnovio normalnu plovidbu u Ormuskom moreuzu. Eskalacija vojnog prisustva SAD i ciljane blokade su opasne i neodgovorne. Pitanje plovidbe u Ormuskom moreuzu je posledica iranskog sukoba. Samo sveobuhvatan prekid vatre može da stvori osnovne uslove za smirivanje tenzija“, rekao je Fu.

Dodao je i da Kina pozdravlja dogovore o prekidu vatre i podržava sve napore koji vode ka okončanju neprijateljstava. Takođe je naveo da su početni pregovori između SAD i Irana u Pakistanu korak ka deeskalaciji



„Relevantne strane treba da se pridržavaju sporazuma o prekidu vatre, da se fokusiraju na rešavanju sporova političkim i diplomatskim sredstvima i da preduzmu konkretne korake za podsticanje smirivanja tenzija u regionu“, zaključio je Fu.