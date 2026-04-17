(KMG) — Prema najnovijem izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda, globalna prognoza ekonomskog rasta snižena je za 0,2 procentna poena, na 3,1 odsto. U tom kontekstu, Kina je u prvom kvartalu zabeležila rast BDP-a od 5 odsto, što je za 0,5 procentnih poena više u odnosu na četvrti kvartal prošle godine.

Prema rečima analitičara Sanga Baičuana, direktora Instituta za istraživanje teorije ekonomskog otvaranja pri Univerzitetu za spoljnu trgovinu, Kina se, suočena sa rastućim geopolitičkim rizicima i nestabilnostima na energetskom tržištu, fokusirala na sopstveni razvoj. To podrazumeva ubrzanje razvoja proizvodnje novog kvaliteta, kao i istrajavanje u reformama i politici otvaranja, čime se daje snažan podsticaj unapređenju ekonomije.

Kao druga najveća ekonomija na svetu, Kina je premašila vrednost od 140 biliona juana, a ostvariti rast od 5 odsto na tako velikoj osnovi predstavlja značajan rezultat. Stabilnost, novi razvojni impulsi i održivost kineske ekonomije postavili su čvrste temelje za celogodišnji rast.

U prvom kvartalu sve tri glavne industrijske grane zabeležile su rast. Potrošnja po glavi stanovnika porasla je za 0,9 odsto, dok je stopa nezaposlenosti ostala uglavnom stabilna. Istovremeno, investicije su zaustavile pad i ostvarile rast od 1,7 odsto.

Pored toga, udeo dodatne vrednosti u proizvodnji opreme i visokotehnološkoj prerađivačkoj industriji povećan je za 1,4, odnosno 1,2 procentna poena u odnosu na prethodnu godinu, u okviru industrija iznad utvrđenog obima.

Tokom prvog kvartala zabeležen je rast protekcionizma u trgovini, nestabilna situacija na Bliskom istoku, kao i porast troškova proizvodnih faktora. Uprkos brojnim izazovima, Kina se oslonila na svoje veliko tržište, kompletan industrijski sistem i snažne prateće kapacitete, čime je efikasno ublažila spoljne rizike i pokazala visoku otpornost privrede.

Ako Kina napreduje, koristi ima i ostatak sveta. Ovog proleća globalnu pažnju privukle su intenzivne posete rukovodilaca međunarodnih kompanija Kini, povećan priliv stranog kapitala, kao i ekonomski rast koji je premašio očekivanja u prvom kvartalu. Direktorka MMF-a, Kristalina Georgijeva, ocenila je da kineska ekonomija, uprkos brojnim globalnim izazovima, ostaje stabilna i sa velikim potencijalom, što će imati pozitivan uticaj na svetsku ekonomiju.