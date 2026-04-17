Slušaj vest

U padu helikoptera na ostrvu Borneo u Indoneziji poginulo je osam osoba, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Kontakt s Erbasovim H130 izgubljen je pet minuta nakon poletanja iz okruga Melavi, u provinciji Zapadni Kalimantan.

Letelica je bila na putu sa jedne plantaže palminog ulja ka drugoj plantaži u okrugu Kubu Raja.

Olupina helikoptera, kao i tela dva člana posade i šest putnika, pronađeni su u šumi u okrugu Sekadau.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaZEMLJOTRES OD 7,4 RIHTERA U INDONEZIJI, UZBUNA NA CUNAMI TRAJALA DVA SATA! Oštećene zgrade, poginula jedna osoba, pojavili se PRVI SNIMCI
Indonezija zemljotres
PlanetaTRAGEDIJA U INDONEZIJI, OGROMNO BRDO SMEĆA ZATRPALO LJUDE: Ima poginulih, spasioci kopaju po đubretu da nađu preživele (FOTO/VIDEO)
profimedia-1081333471.jpg
PlanetaSIN POZNATOG UKRAJINSKOG BIZNISMENA NAĐEN RASKOMADAN! Otmičari tražili 10 miliona otkupa, isplivao strašan video, ovako su ga prepoznali - Strava i užas
Indonezanka.jpg
PlanetaAMERIKANAC DEPORTOVAN IZ INDONEZIJE, UBIO MAJKU DEVOJKE! Odležao u zatvoru 11 godina, sada je dobio voljno (VIDEO)
profimedia-1078059430.jpg