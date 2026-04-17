HELIKOPTER PAO 5 MINUTA NAKON POLETANJA, POGINULO 8 LJUDI! Tragedija na indonežanskom ostrvu Borneo, olupina pronađena u šumi (VIDEO)
U padu helikoptera na ostrvu Borneo u Indoneziji poginulo je osam osoba, saopštili su danas lokalni zvaničnici.
Kontakt s Erbasovim H130 izgubljen je pet minuta nakon poletanja iz okruga Melavi, u provinciji Zapadni Kalimantan.
Letelica je bila na putu sa jedne plantaže palminog ulja ka drugoj plantaži u okrugu Kubu Raja.
Olupina helikoptera, kao i tela dva člana posade i šest putnika, pronađeni su u šumi u okrugu Sekadau.
(Kurir.rs/Beta-AP)
