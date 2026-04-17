Kada je Pit Hegset izašao za govornicu, nameravao je da se pomoli za američke vojnike na Bliskom istoku. Ove molitvene službe se sada redovno održavaju u Pentagonu.

Ali kada se snimak Hegsetovog govora pojavio na internetu, korisnici su nešto primetili: Umesto da svoje reči zasniva na Starom zavetu i Jezekilju 25:17, njegov govor je očigledno bio više povezan sa odlomkom iz filma "Petparačke priče" (1994) u kojem Semjuel L. Džekson, kao Džuls Vinfild, ubija poslovnog partnera svog mafijaškog šefa.

U sceni, lik kaže: "Put pravednika je posut nepravdama sebičnih. I ja ću se obrušiti na vas sa velikom osvetom i žestokim gnevom."

Hegset je jednostavno zamenio početni stih sa "Put oborenog pilota" i dodao "tiraniju zlih ljudi" u srednjem delu, jasno misleći na iranske verske vlasti. Međutim, stvarni biblijski stih glasi:

- Izvršiću veliku osvetu nad njima žestokim kaznama. I znaće da sam ja Gospod kada im se osvetim.

Portparol Pentagona Šon Parnel (44) priznao je da je molitva očigledno inspirisana dijalogom iz "Petparačkih priča".

- Ali svako ko tvrdi da je ministar pogrešno citirao Jezekilja 25:17 širi lažne vesti i ignoriše stvarnost. Molitva je uvek bila zamišljena samo kao referenca na Bibliju - rekao je on.

Dan nakon incidenta, ministar odbrane Hegset se ponovo pozvao na Bibliju. Na konferenciji za novinare, uporedio je medije sa farisejima u Novom zavetu.

- Naša štampa je baš kao ti fariseji. Okamenjena srca naše štampe su isključivo usmerena na klevetu.