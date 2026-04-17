OSTAVKA U VRHU AMERIČKE SPECIJALNE POLICIJE! Trampov direktor ICE napušta dužnost
Vršilac dužnosti direktora Američke službe za imigraciju i carine (ICE), agencije zadužene za sprovođenje masovne kampanje deportacije migranata koju je naredio američki predsednik Donald Tramp, podneo je ostavku.
Tod Lajons će podneti ostavku krajem maja, objavio je njegov šef, ministar za unutrašnju bezbednost Markvejn Malin na društvenoj mreži X.
U objavi, Malin je pohvalio Lajonsa što je pomogao Trampu da ukloni "ubice, silovatelje, pedofile, teroriste i članove bandi iz američkih zajednica".
- Zahvaljujući njegovom vođstvu, američke zajednice su bezbednije - napisao je Malin.
Razlog za Lajonsovu ostavku nije objavljen.
Tramp je imenovao Lajonsa na tu funkciju u martu 2025. Lajons je već proveo oko 20 godina u ICE-u pre toga.
Kritike zbog operacija sprovođenja zakona u američkim gradovima
Agencija se suočila sa talasom kritika zbog operacija sprovođenja zakona u američkim gradovima, uključujući Čikago i Mineapolis, gde su maskirani federalni agenti raspoređeni protiv migranata.
Protesti su se intenzivirali kada su agenti ICE ubili dve osobe u odvojenim incidentima u Mineapolisu u januaru.
