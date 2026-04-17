Ferfaks, nekadašnja zvezda u usponu Demokratske stranke, čiji je mandat bio obeležen optužbama za seksualni napad, ubio je suprugu pred svoje dvoje dece, rekao je šerif okruga Ferfaks Kevin Dejvis, napominjući da je njihov sin pozvao policiju.

Policija je stigla posle ponoći u kuću, gde su pronašli tela supružnika.

Pucnjava je rezultat dugotrajnog porodičnog spora oko "komplikovanog razvoda", rekao je Dejvis. Dogodilo se nešto više od dve nedelje nakon što je Serini Ferfaks dodeljeno starateljstvo nad decom, prema sudskim zapisima.

Serina Ferfaks je podnela zahtev za razvod 18. jula 2025. godine, a slučaj je još uvek u toku, prema zapisima suda okruga Ferfaks. Sudski poziv od 10. aprila naložio je Džastinu Ferfaksu da se pojavi na sudu 21. aprila.

Istražitelji su analizirali zločin koristeći "veliki broj kamera" instaliranih unutar kuće, rekao je Dejvis. Serina Ferfaks "ostavlja neizmernu prazninu u životima svih koji su je poznavali i voleli", rekla je advokatica Ejmi Spejn, koja je ranije radila sa Serinom na njenom razvodu.

- Apsolutna je tragedija što je Serina oduzeta od svoje dece i porodice - rekla je u saopštenju, opisujući je kao brižnu i posvećenu majku. Dejvis je rekao da je Ferfaks navodno više puta pucao u svoju ženu u podrumu kuće pre nego što se popeo u spavaću sobu, gde je izvršio samoubistvo. Par je živeo u istoj kući, ali u odvojenim spavaćim sobama, rekao je.

Oko 10 časova ujutru u četvrtak, dva tela su izneta iz kuće u vrećama za tela na nosilima. Kancelarija glavnog medicinskog istražitelja Ministarstva zdravlja Virdžinije istražuje smrtne slučajeve, rekli su za CNN.

- Strašno je za decu da izgube oba roditelja, a još je strašnije što su bili u kući kada se to dogodilo - rekao je Dejvis.

Decu su trenutno preuzele bake i deke, uz podršku Službe za žrtve šerifske kancelarije okruga Ferfaks.

Tokom parnice, sudija Timoti Dž. Mekevoj je prošlog meseca rekao da Ferfaks ima dugogodišnji problem sa pićem i da se "povukao u sebe" nakon što je napustio funkciju 2022. godine.

- Uzete zajedno, ove činjenice jasno prikazuju oca kao talentovanog čoveka koji se bori sa nedefinisanim emocionalnim i psihološkim problemima - napisao je sudija.