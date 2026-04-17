"UOČAVA SE PARALELA SA RIBNIKAROM I DUBONOM!" Pucnjave i masakar u dve škole u Turskoj: Sve više se jedan obrazac koji se javlja širom sveta
Turska policija uhapsila je 162 osobe pod optužbom da su na društvenim mrežama postavljali snimke pucnjave, potvrdio je ministar pravde Akin Gurlek i istakao da su oni optuženi za deljenje sadržaja kojima se širi strah i veliča kriminal.
Da li su napadači radikalizovani na društvenim mrežama, za "Puls Srbije", otkrili su Darko Obradović, Centar za stratešku analizu i dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.
- Zaista je možda prerano davati konačne odgovore i upuštati se u previše nagađanja, ali nema nikakve dileme da je reč o velikoj tragediji. Uočava se i neka vrsta lančane reakcije, a paralela sa Dubonom i Ribnikarom teško se može izbeći - u kratkom vremenskom periodu dogodile su se dve tragedije, i ovde govorimo o sličnom razmaku od svega 24 časa. Nije jednostavno protumačiti u kojoj meri na ovakve događaje utiču društvene mreže, a u kojoj meri zapuštenost ili zapostavljanje dece - rekao je Miletić.
Nevidljivi signali nasilja
Kako kaže, čini se da mladi sve češće razvijaju sopstvene mreže kontakata i komunikacije, stvarajući paralelne svetove u kojima funkcionišu.
- Na osnovu onoga što sam ukratko mogao da vidim, posmatrajući počinioce, teško je bilo naslutiti da je reč o osobama sposobnim za takva dela. Na prvi pogled, ništa ne upućuje na to da bi mogli biti nasilni ili opasni. Ipak, ovakvi postupci ukazuju na ozbiljan nedostatak empatije i humanog odnosa prema drugima, što se može opisati kao duboko poremećen psihološki profil.
Ono što je sa bezbednosnog aspekta ključno, kako u slučajevima u Turskoj, tako i u slučaju Ribnikara, jeste činjenica da je reč o takozvanim insajderskim pretnjama. To su situacije u kojima napad dolazi od osobe od koje se to najmanje očekuje - učenika, bivšeg učenika ili nekoga ko poznaje žrtve, objasnio je.
- Odluka Turske da spreči širenje sadržaja koji može da promoviše zločin ima svoje uporište u nastojanju da se zaustavi takozvana društvena zaraza. Upravo to umnožavanje sličnih događaja u kratkom vremenskom periodu - u razmaku od 48 ili 72 sata - pokazuje obrazac koji se javlja širom sveta, pa nažalost i u Srbiji. Takva dinamika povećava rizik da se nasilje "prelije" i podstakne nove zločine - kaže Obradović.
- Videli smo i na primeru Turske da je, kada dođe do ovakvih događaja - odnosno insajderskog napada u prostoru koji bi trebalo da bude mesto sigurnosti, mira i obrazovanja - presudno vreme. Reč je o takozvanim "zlatnim sekundama", odnosno periodu od početka napada do prve reakcije, uzbune i jasnih uputstava kako postupiti - za Kurir televiziju, istakao je Obradović.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs