Turska policija uhapsila je 162 osobe pod optužbom da su na društvenim mrežama postavljali snimke pucnjave, potvrdio je ministar pravde Akin Gurlek i istakao da su oni optuženi za deljenje sadržaja kojima se širi strah i veliča kriminal.

Da li su napadači radikalizovani na društvenim mrežama, za "Puls Srbije", otkrili su Darko Obradović, Centar za stratešku analizu i dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

- Zaista je možda prerano davati konačne odgovore i upuštati se u previše nagađanja, ali nema nikakve dileme da je reč o velikoj tragediji. Uočava se i neka vrsta lančane reakcije, a paralela sa Dubonom i Ribnikarom teško se može izbeći - u kratkom vremenskom periodu dogodile su se dve tragedije, i ovde govorimo o sličnom razmaku od svega 24 časa. Nije jednostavno protumačiti u kojoj meri na ovakve događaje utiču društvene mreže, a u kojoj meri zapuštenost ili zapostavljanje dece - rekao je Miletić.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

Nevidljivi signali nasilja

Kako kaže, čini se da mladi sve češće razvijaju sopstvene mreže kontakata i komunikacije, stvarajući paralelne svetove u kojima funkcionišu.

- Na osnovu onoga što sam ukratko mogao da vidim, posmatrajući počinioce, teško je bilo naslutiti da je reč o osobama sposobnim za takva dela. Na prvi pogled, ništa ne upućuje na to da bi mogli biti nasilni ili opasni. Ipak, ovakvi postupci ukazuju na ozbiljan nedostatak empatije i humanog odnosa prema drugima, što se može opisati kao duboko poremećen psihološki profil.

Ono što je sa bezbednosnog aspekta ključno, kako u slučajevima u Turskoj, tako i u slučaju Ribnikara, jeste činjenica da je reč o takozvanim insajderskim pretnjama. To su situacije u kojima napad dolazi od osobe od koje se to najmanje očekuje - učenika, bivšeg učenika ili nekoga ko poznaje žrtve, objasnio je.

- Odluka Turske da spreči širenje sadržaja koji može da promoviše zločin ima svoje uporište u nastojanju da se zaustavi takozvana društvena zaraza. Upravo to umnožavanje sličnih događaja u kratkom vremenskom periodu - u razmaku od 48 ili 72 sata - pokazuje obrazac koji se javlja širom sveta, pa nažalost i u Srbiji. Takva dinamika povećava rizik da se nasilje "prelije" i podstakne nove zločine - kaže Obradović.

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Videli smo i na primeru Turske da je, kada dođe do ovakvih događaja - odnosno insajderskog napada u prostoru koji bi trebalo da bude mesto sigurnosti, mira i obrazovanja - presudno vreme. Reč je o takozvanim "zlatnim sekundama", odnosno periodu od početka napada do prve reakcije, uzbune i jasnih uputstava kako postupiti - za Kurir televiziju, istakao je Obradović.

