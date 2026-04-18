LONDONSKA POLICIJA UHAPSILA TROJICU: Pokušali da izazovu spaljivanje jednog persijskog medija
Britanska policija saopštila je danas da je uhapsila trojicu ljudi zbog izazivanja požara u Londonu, blizu medija koji radi na persijskom jeziku.
Za incident su okrivljeni mladići starosti 16, 19 i 21 godine, saopšila je londonska policija, a najstariji od njih je optužen i za nasilničku vožnju.
Policija je navela da je u sredu uveče izašla na teren blizu stadiona Vembli nakon dojava da je zapaljeni kontejner gurnut u pravcu jedne zgrade.
Kontejner se kasnije ugasio i nije bilo prijavljene štete.
Osumnjičeni su uhapšeni nakon što se auto u kom su bežali od policije sudario.
Smatra se da je rat SAD i Izraela u Iranu povećao etničke i religijske tenzije u Velikoj Britaniji, te da je podstakao zločine iz mržnje.
Policija istražuje i slučajeve podmetanja požara u jednoj sinagogi i paljenja četiri ambulantna vozila jevrejskog humanitarnog udruženja.
Iako se slučajevi istražuju odvojeno, odeljenje policije za suzbijanje terorizma sprovodi dodatnu istragu zbog prirode napada, lokacija i vrsta napadnutih objekata.
Policija je saopštila da još nije deklarisala incidente kao terorističke napade i da povodom toga ostaje "otvorenog uma".
