PREDSEDNIK BRAZILA U POSETI ŠPANIJI: Danas sastanak sa latinoameričkim liderima o desnici i demokratiji
Predsednik Brazila Luis Inasio Lula da Silva danas počinje dvodnevnu posetu Španiji, gde će se sastati sa premijerom te zemlje Pedrom Sančezom i drugim liderima zabrinutim povodom rasta krajnje desnice širom sveta.
Dvojica zvaničinka će se danas sastati sa liderima više zemalja Latinske Amerike na IV Sastanku u odbranu demokratije.
Tu konferenciju su zajednički osnovale Španija i Brazil 2024. godine kao forum za razmenu ideja o suzbijanju, kako organizatori tvrde, "ekstremizma, polarizacije i dezinformacija" koji podrivaju participativnu demokratiju.
Lula i Sančes su više puta javno istakli svoje neslaganje sa administracijom predsednika SAD Donaldom Trampom, da bi im on zapretio carinama.
Ko će se sve sastati?
Ipak, Lula je naveo da sastanak neće biti "anti-Tramp samit", već da će lideri razgovarati o stanju demokratije, njenim slabostima i rešenjima za poboljšanje.
Očekuje se učešće predsednika Evropskog saveta Antonia Košte, predsednice Meksika Klaudije Šejnbaum, predsednika Južne Afrike Sirila Ramafoze, predsednika Kolumbije Gustava Petra i drugih zvaničnika.
Na događajima se očekuju obraćanja Sančesa i Lule, a planirani su okrugli stolovi sa temama od nejednakosti u platama do poboljšanja izbornih rezultata.
