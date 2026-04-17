Policija je zatvorila deo parka Kensington Gardens u Londonu nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak u kojem se tvrdi da su dronovi sa "radioaktivnim i kancerogenim materijalima" poslati ka izraelskoj ambasadi.

Metropolitenska policija saopštila je da je u parku u toku operacija dok službenici proveravaju "određeni broj odbačenih predmeta", preneo je Daily Mail.

Ujutru pre devet sati viđeni su policajci u zaštitnim odelima i gas maskama.

Incident je usledio nakon što je grupa Harakat Ašab al-Jamin al-Islamia navodno objavila da je poslala dva drona sa "radioaktivnim i opasnim kancerogenim materijalom" ka obližnjoj izraelskoj ambasadi.

Snimak u kojem se tvrdi da su dronovi sa „radioaktivnim i kancerogenim materijalima" poslati ka izraelskoj ambasadi. Foto: Printskrin

U snimku koji je grupa objavila prikazane su dve osobe u belim zaštitnim odelima koje upravljaju dronovima sa njihovim oznakama, a zatim se vidi kako jedan dron poleće.

Policija je navela da su antiterorističke jedinice „upoznate“ sa tvrdnjama, ali da ambasada nije bila napadnuta.

Grupa je takođe preuzela odgovornost za više incidenata od početka sukoba između SAD, Izraela i Irana, uključujući paljenje vozila hitne pomoći jedne jevrejske humanitarne organizacije, uz tvrdnju da je „prešla u drugu fazu operacija“.

Ulazi u Kensington Gardens bili su zatvoreni uz upozorenja da park nije otvoren, a na terenu su postavljeni policijska vozila i beli šator. Na znakovima je pisalo: "Opasni uslovi, ne ulaziti".

Policija je saopštila da neki službenici iz predostrožnosti nose zaštitnu opremu, naglašavajući: "Svesni smo da to može izazvati zabrinutost kod lokalnih stanovnika i šire javnosti".

Dodali su da "ne veruju da postoji bilo kakav povećan rizik po javnu bezbednost u ovoj fazi, ali bismo pozvali ljude da izbegavaju područje dok policajci obavljaju svoj posao. Kordoni su na mestu i nema javnog pristupa baštama i okolnom području".