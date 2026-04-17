IRAN ŽELI DA SE PITA: Ovo su tri uslova za slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz
Iranski izvor je za novinsku agenciju Fars rekao da će američka blokada Ormuskog moreuza, ako se nastavi, „biti smatrana kršenjem primirja“.
Upozorio je da će, ako se blokada nastavi, Teheran odgovoriti potpunim zatvaranjem ove ključne pomorske rute, što bi vrlo verovatno izazvalo nagli porast cena nafte i gasa.
Isti izvor je naveo da se za prolaz brodova kroz ovaj važan ekonomski koridor, nakon što se ponovo otvori, primenjuju tri uslova:
Brodovi moraju biti komercijalni, a ne vojni
Brodovima je dozvoljeno da koriste samo rute koje je odredio Iran.
Sav tranzit mora da se odvija u „koordinaciji“ sa iranskim snagama
Tramp: Blokada će ostati na snazi dok se sporazum ne zaključi 100%
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da će američka blokada ostati „na punoj snazi“ dok se ne postigne mirovni sporazum. Tramp je napisao da će blokada ostati na snazi dok se sporazum ne postigne „100%“, dodajući da očekuje da će se to dogoditi „VRLO BRZO“.
Američki general Den Kejn izjavio je juče da su odmah nakon uvođenja blokade brodovi pokušali da je probiju i da je najmanje 14 plovila sprečeno da prođe.
