Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će se američki i iranski pregovarači verovatno sastati ovog vikenda i da očekuje da će sklopiti konačan dogovor kojim bi se okončao rat, prenosi Axios.

Više američkih zvaničnika i drugih izvora upoznatih sa pregovorima reklo je da je postignut značajan napredak i da su SAD i Iran sada blizu trostranog mirovnog plana, ali da i dalje postoje razlike oko ključnih pitanja.

Tramp, koji je u poslednjih nekoliko dana imao najmanje jedan direktan telefonski razgovor sa iranskim zvaničnikom, očigledno je optimističan.

"Iranci žele da se sastanu. Žele da naprave dogovor. Mislim da će se sastanak verovatno održati tokom vikenda. Mislim da ćemo postići dogovor za dan ili dva", rekao je u kratkom telefonskom intervjuu.

Podsetimo, američki mediji su ranije pisali da bi jedan element dogovora o kojem se razgovara mogao da uključuje da SAD oslobode 20 milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava, u zamenu za to da Iran odustane od zaliha obogaćenog uranijuma.

Plan takođe uključuje moratorijum na iransko obogaćivanje.

Šta kažu zvaničnici?

Tramp je rekao da neće ukinuti pomorsku blokadu pre nego što se postigne dogovor i naglasio da želi da Ormuski moreuz bude otvoren za sve.

Iran je u petak saopštio da će otvoriti moreuz tokom trajanja primirja, koje ističe 21. aprila, ali detalji o tome kako će to funkcionisati i dalje nisu jasni.

Tramp je rekao da će dogovor "učiniti Izrael bezbednim" i naglasio da će "Izrael izaći kao veliki pobednik" na kraju rata.

Istovremeno, jasno je stavio do znanja da želi da izraelski udari na Liban prestanu kao deo primirja koje je objavljeno u četvrtak.

"Izrael mora da stane. Ne mogu da nastave da dižu zgrade u vazduh. Neću to dozvoliti", rekao je Tramp.