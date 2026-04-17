Značajne razlike između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ostaju dok se ne postigne sporazum za okončanje rata, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik.

Zvaničnik, koji je pod uslovom anonimnosti govorio za Rojters, kazao je da je otvaranje Ormuskog moreuza "uslovljeno poštovanjem uslova prekida vatre od strane SAD".

On je dodao da "nije postignut nikakav sporazum o detaljima oko nuklearnih pitanja", i da su potrebni ozbiljni pregovori kako bi se prevazišle razlike.

Rekao je da se Teheran nada da bi preliminarni sporazum mogao da se postigne u narednim danima uz posredničke napore Pakistana, i uz mogućnost produženja dvonedeljnog prekida vatre, kako bi se "stvorio prostor za više razgovora o ukidanju sankcija Iranu i obezbeđivanju nadoknade za ratnu štetu".

Iran rat u Iranu Foto: Vahid Salemi/AP

"Zauzvrat, Iran će pružiti uveravanja međunarodnoj zajednici o mirnoj prirodi svog nuklearnog programa", rekao je iranski zvaničnik, koji je dodao da je svaka druga izjava "o tekućim razgovorima pogrešno predstavljanje situacije".

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da očekuje da će konačni sporazum o okončanju rata sa Iranom biti posrtignut "za dan ili dva".

Tramp je za rekao da će se američki i iranski pregovarači verovatno sastati ovog vikenda.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlaneta"AMERIKA NE ŠALJE KOPNENE TRUPE U IRAN"! Još jedno Trampovo oglašavanje: Iranci su na sve pristali, žele da se sastanu
PlanetaPRVI PUTNIČKI BROD PROŠAO KROZ ORMUSKI MOREUZ OD POČETKA RATA: Kruzer pod malteškom zastavom isplovio iz Dubaija, bio usidren 47 dana
PlanetaTRAMP OČEKUJE KONAČNI DOGOVOR S IRANOM ZA DAN ILI DVA: Američki i iranski pregovarači sastaće se ovog vikenda, kraj RATA sve bliže!
PlanetaNADOKNADA ZA PLOVIDBU: Iran planira da naplaćuje brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz
PlanetaOVO SU TRI USLOVA IRANA ZA SLOBODAN PROLAZ KROZ ORMUSKI MOREUZ: Brodovima će biti dozvoljeno da koriste samo rute koje odredi Teheran
Planeta"UZEĆEMO URANIJUM IZ IRANA"! Tramp: Sići ​​ćemo tamo i početi da ga iskopavamo velikim mašinama, poslaćemo ga u SAD!
