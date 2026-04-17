IRANSKI ZVANIČNIK: Značajne razlike između Irana i SAD ostaju do postizanja sporazuma
Značajne razlike između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ostaju dok se ne postigne sporazum za okončanje rata, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik.
Zvaničnik, koji je pod uslovom anonimnosti govorio za Rojters, kazao je da je otvaranje Ormuskog moreuza "uslovljeno poštovanjem uslova prekida vatre od strane SAD".
On je dodao da "nije postignut nikakav sporazum o detaljima oko nuklearnih pitanja", i da su potrebni ozbiljni pregovori kako bi se prevazišle razlike.
Rekao je da se Teheran nada da bi preliminarni sporazum mogao da se postigne u narednim danima uz posredničke napore Pakistana, i uz mogućnost produženja dvonedeljnog prekida vatre, kako bi se "stvorio prostor za više razgovora o ukidanju sankcija Iranu i obezbeđivanju nadoknade za ratnu štetu".
"Zauzvrat, Iran će pružiti uveravanja međunarodnoj zajednici o mirnoj prirodi svog nuklearnog programa", rekao je iranski zvaničnik, koji je dodao da je svaka druga izjava "o tekućim razgovorima pogrešno predstavljanje situacije".
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da očekuje da će konačni sporazum o okončanju rata sa Iranom biti posrtignut "za dan ili dva".
Tramp je za rekao da će se američki i iranski pregovarači verovatno sastati ovog vikenda.
Kurir.rs/Rojters