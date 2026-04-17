Iran je odbacio tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da će Sjedinjene Američke Države preuzeti iranski obogaćeni uranijum.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je državnim medijima da Teheran to ne razmatra.

„Moram da naglasim da iranski obogaćeni uranijum neće biti nikuda prebačen. Kao što je iransko tlo važno i sveto za nas, tako je i ovo pitanje od velikog značaja za nas“, rekao je Bagaei. Dodao je da takva opcija nikada nije bila na stolu.

Govoreći o mogućnosti obustavljanja obogaćivanja uranijuma, Bagaei je kritikovao izveštaje da se o tome razgovaralo tokom pregovora, ali to nije direktno demantovao.

Trampovi komentari dolaze nakon što je rekao da će Iran predati svoj obogaćeni uranijum, koji će potom biti prebačen u Sjedinjene Države. „Rešićemo to zajedno. Ući ćemo sa Iranom, sporim, opuštenim tempom, sići ​​ćemo tamo i početi da kopamo velikim mašinama... Vratićemo ga u Sjedinjene Države“, rekao je Tramp.

Takođe je pomenuo „nuklearnu prašinu“ i dodao da će biti sakupljena „vrlo brzo“. Trampov termin se odnosi na ono što on smatra ostacima nakon što su Sjedinjene Države i Izrael bombardovali iranska nuklearna postrojenja u junu prošle godine.