Iran je odbacio tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da će Sjedinjene Američke Države preuzeti iranski obogaćeni uranijum.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je državnim medijima da Teheran to ne razmatra.

„Moram da naglasim da iranski obogaćeni uranijum neće biti nikuda prebačen. Kao što je iransko tlo važno i sveto za nas, tako je i ovo pitanje od velikog značaja za nas“, rekao je Bagaei. Dodao je da takva opcija nikada nije bila na stolu.

Iransci slave prekid vatre sa SAD i pale američke i izraelske zastave Foto: Francisco Seco/AP

Govoreći o mogućnosti obustavljanja obogaćivanja uranijuma, Bagaei je kritikovao izveštaje da se o tome razgovaralo tokom pregovora, ali to nije direktno demantovao.

Trampovi komentari dolaze nakon što je rekao da će Iran predati svoj obogaćeni uranijum, koji će potom biti prebačen u Sjedinjene Države. „Rešićemo to zajedno. Ući ćemo sa Iranom, sporim, opuštenim tempom, sići ​​ćemo tamo i početi da kopamo velikim mašinama... Vratićemo ga u Sjedinjene Države“, rekao je Tramp.

Takođe je pomenuo „nuklearnu prašinu“ i dodao da će biti sakupljena „vrlo brzo“. Trampov termin se odnosi na ono što on smatra ostacima nakon što su Sjedinjene Države i Izrael bombardovali iranska nuklearna postrojenja u junu prošle godine.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaKAKAV UDARAC ZA TRAMPA! Iran potvrdio: Naš uranijum ne ide za Ameriku! "SAD neće slati kopnene trupe u Iran"! Teheran otvorio Ormuski moreuz, pale cene nafte!
PlanetaOVAKO BI TRAMPOVI KOMANDOSI UPALI U PIJUK PLANINU! Detalji plana izvlačenja pola tone iranskog uranijuma koji je on lično tražio, misija 90 METARA POD ZEMLJOM
PlanetaDRAMATIČNO UPOZORENJE MINISTRA ODBRANE NATO DRŽAVE! "Imam zastrašujuće informacije o ratu protiv Irana, ne spavam zbog onoga što dolazi" (FOTO/VIDEO)
Planeta"IRAN JE PRISTAO SKORO NA SVE"! Tramp: Mogao bih da otputujem u Pakistan ako bude potpisan sporazum sa Teheranom! Bes u Izraelu zbog sporazuma sa Libanom!
PlanetaTRAMP OČEKUJE KONAČNI DOGOVOR S IRANOM ZA DAN ILI DVA: Američki i iranski pregovarači sastaće se ovog vikenda, kraj RATA sve bliže!
Planeta"AMERIKA NE ŠALJE KOPNENE TRUPE U IRAN"! Još jedno Trampovo oglašavanje: Iranci su na sve pristali, žele da se sastanu
