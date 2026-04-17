Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irananisu još zvanično zakazani, ali će se verovatno održati u ponedeljak u Pakistanu, izjavio je danas visoki zvaničnik administracije američkog predsednika Donalda Trampa za Volstrit džurnal (WSJ).

Zvaničnik je rekao da je američki pregovarački tim u pripravnosti, zbog učešća u pregovorima.

Tramp je ranije danas za Blumberg rekao da je sporazum o okončanju rata u Iranu uglavnom završen, i da će se razgovori o trajnom sporazumu "verovatno" održati ovog vikenda.

Iran SAD Islamabad

Razgovori na visokom nivou između delegacija SAD i Irana održani su proteklog vikenda u Islamabadu, i završeni su bez sporazuma o okončanju sukoba koji je počeo 28. februara, nakon što na ranijim pregovorima nije postignut sporazum o iranskom nuklearnom programu.

Delegaciju SAD je na razgovorima u islamabadu predvodio američki potpredsednik Džej Di Vens, dok je na čelu iranske delegacije bio predsednik parlamenta te zemlje Mohamed Bager Kalibaf.

U sukobu SAD i Irana 8. aprila je postignut dvonedeljni prekid vatre.

Kurir.rs/Volstrit džurnal

