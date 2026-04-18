Američki brod „Džerald R. Ford“ vraća se u Crveno more posle više od mesec dana provedenih u Sredozemnom moru.
Veliki požar zahvatio brod
NAJVEĆI NOSAČ AVIONA NA SVETU PONOVO NA BLISKOM ISTOKU: "Džerald Ford" posle remonta deluje u Crvenom moru
Slušaj vest
Najveći svetski nosač aviona, USS Džerald R. Ford, ponovo je ušao u vode Bliskog istoka, potvrdili su zvaničnici odbrane za Asošijejted pres.
Nosač brodova, koji je donedavno delovao u istočnom Mediteranu, prošao je kroz Suecki kanal zajedno sa dva razarača i sada deluje u Crvenom moru, navodi AP.
"USS Džerald R. Ford", američki nosač aviona i najveći ratni brod na svetu Foto: Shutterstock
Vidi galeriju
Američki brod „Džerald R. Ford“ vraća se u Crveno more posle više od mesec dana provedenih u Sredozemnom moru, gde je bio stacioniran pošto je veliki požar u vešeraju primorao brod da se vrati u luku radi popravke i ostavio oko 600 mornara bez mesta za spavanje.
Ova nedelja obeležava najduži period raspoređivanja jednog nosača aviona od Vijetnamskog rata.
Kurir.rs/AP
Reaguj
Komentariši