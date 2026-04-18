Ispred Jelisejske palate u Parizu, francuski predsednik Emanuel Makron dočekao je italijansku premijerku Đorđu Meloni, koja je u gradu boravila zbog međunarodne konferencije o bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Tokom susreta pred kamerama razmenili su uobičajen diplomatski pozdrav uz zagrljaj i poljubac u obraz, a snimak tog trenutka brzo se proširio na društvenim mrežama.

Delovalo je da je Meloni na kratko bila iznenađena, kao da je očekivala formalno rukovanje, ali je ubrzo nastavila susret uz osmeh.

Njihov odnos već duže privlači pažnju javnosti zbog razlika u političkim stavovima i pristupu ključnim evropskim pitanjima.

Na konferenciji u Parizu, održanoj na Makronovu inicijativu, učestvovalo je oko 30 zemalja koje su razmatrale formiranje međunarodne misije za zaštitu plovidbe kroz Ormuski moreuz, dok Sjedinjene Američke Države nisu deo te inicijative.

Naredni sastanak planiran je sledeće nedelje u Nortvud kod London, a dalji potezi zavisiće od razvoja primirja i eventualnog nastavka pregovora između Vašingtona i Teherana.

