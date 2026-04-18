Hiljade nastavnika protestovalo je u Turskoj nakon što su dve pucnjave u školama u dva dana potresle zemlju, a vlasti su preduzele mere na društvenim mrežama dok su se gomile okupljale na sahrani devet žrtava druge pucnjave.

Dok su se članovi porodica i ožalošćeni okupljali oko kovčega prekrivenih turskom zastavom u južnoj provinciji Kahramanmaraš, ljudi su takođe polagali ruže na stepenice napadnute škole, a mnogi meštani su bili šokirani onim što se dogodilo dan ranije kada je četrnaestogodišnjak stigao u zgradu sa pet pištolja i otvorio vatru.

- Osećam se užasno. Pred mojim očima, toliko dece je skakalo, izlazilo povređeno, prekriveno krvlju - rekla je jedna žena koja živi u blizini, rekavši za AFP da je pratila šta se dešava sa svog balkona.

Napad u školi u Kahramanmarašu

Vlasti su saopštile da je devet ljudi poginulo u napadu u sredu - osmoro dece uzrasta 10 i 11 godina i njihova nastavnica - dan nakon što je bivši učenik otvorio vatru u svojoj bivšoj srednjoj školi u jugoistočnoj provinciji Šanliurfa, povređeno je 16 ljudi.

Osumnjičeni u oba slučaja su takođe ubijeni, saopštile su vlasti, a prvi napadač je sebi oduzeo život kada ga je policija saterala u ćošak.

Oko 3.500 nastavnika okupilo se u glavnom gradu Ankari kako bi pozvali ministra prosvete da podnese ostavku, neki su vikali „Krv je uprljala moju profesiju“, a drugi su skandirali: „Gde si bio dok su deca umirala?“

"Nisam mogla da gledam"

Uoči sahrana, policija je uhapsila desetine korisnika interneta zbog hvale strelaca ili širenja dezinformacija i blokirala stotine naloga na društvenim mrežama.

Vlasti su saopštile da je drugi napadač, sin bivšeg policajca, unapred planirao napad.

Dokumenti pronađeni na njegovom računaru od 11. aprila ukazuju na to da je "nameravao da izvrši veliku operaciju u bliskoj budućnosti".

Rekli su da je preminuo na licu mesta, iako nije bilo odmah jasno kako. Njegov otac je pritvoren, saopštila je policija, dok su lokalni mediji izvestili da je i njegova majka, nastavnica, privedena.

Masovne pucnjave su retke u Turskoj, a incidenti su izazvali šok širom zemlje, a stanovnici Kahramanmaraša su i u četvrtak bili potreseni.

- Deca su iskočila kroz prozor i izašla povređena - rekao je očevidac koji živi blizu škole za AFP.

- Posle toga, više nisam mogla da gledam. Tog dana nisam poslala decu u školu - rekla je žena koja nije želela da bude imenovana.

"Izolovan čin"

Policija je saopštila da je četrnaestogodišnji napadač na fotografiji na svom WhatsApp profilu pomenuo masovnog strelca u Sjedinjenim Državama.

- Prvi nalazi istrage otkrili su da je počinilac koristio sliku na svom WhatsApp profilu koja se odnosi na Eliota Rodžera, koji je izvršio napad u Sjedinjenim Državama 2014. godine - saopštila je policija.

Rodžer je ubio šest ljudi na kampusu Univerziteta Kalifornije u Santa Barbari, pre nego što je sebi oduzeo život.

Prema prvim nalazima, nije utvrđena veza sa terorizmom u vezi sa pucnjavom u sredu, rekli su i policija i tužioci.

Predsednik Redžep Tajip Erdogan izrazio je tugu zbog "tragičnog napada" u sredu, ali je obećao da će incident biti rasvetljen "u svim njegovim aspektima".

Napad u Sivereku

Tragičan napad u Kahramanmarašu desio se samo dan nakon što je bivši učenik upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja. Napadač je identifikovan kao Omer Ket (19).

Napadač je pre pucnjave objavljivao preteće poruke na društvenim mrežama.