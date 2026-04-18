Generalni sekretar NATO-a Mark Rute odbacio je spekulacije da SAD okončavaju svoje članstvo u NATO savezu.

- Ne mislim da SAD napuštaju NATO - rekao je Rute u intervjuu za nedeljno izdanje nemačkog lista Di Velt.

Šef NATO-a je rekao da takođe ne dovodi u pitanje kontinuiranu američku nuklearnu zaštitu Evrope.

- Američki nuklearni kišobran je krajnji garant bezbednosti ovde u Evropi. I uveren sam da će tako i ostati - rekao je Rute.

Šta je Tramp rekao o napuštanju NATO-a?

Nedavne kritike predsednika SAD Donalda Trampa upućene NATO-u izazvale su strahove da bi se Vašington mogao povući iz transatlantskog saveza od 32 članice.

Na pitanje da li će ponovo razmotriti članstvo SAD nakon rata u Iranu, Tramp je za britanski Telegraf rekao: "O da, rekao bih da je to van svake mere. Nikada me nije ubedio NATO. Oduvek sam znao da su oni tigar od papira, a to zna i (ruski predsednik Vladimir) Putin, uzgred budi rečeno".

Američkom predsedniku je potrebno odobrenje dvotrećinske većine u Senatu da bi izvukao SAD iz NATO-a — scenario koji se smatra veoma malo verovatnim.

Rute kaže da razume Trampovu frustraciju NATO-om

- Predsednik Tramp je očigledno razočaran nekim članicama NATO-a - rekao je Rute za Di Velt, dodajući da "razume njegovu frustraciju".

- On je očigledno razočaran mnogim saveznicima NATO-a i vidim šta on želi da kaže - rekao je Rute za CNN.

Ruteove reči su odjeknule posle sastanka sa Trampom u Beloj kući, nakon dvonedeljnog primirja između SAD i Irana.

- Ovo je bio veoma iskren, veoma otvoren razgovor, ali i razgovor između dva dobra prijatelja - dodao je Rute, koji je nazvan "Trampovim šaptačem".

U objavi na društvenoj mreži Truth Social nakon sastanka, američki predsednik je velikim slovima napisao da "NATO nije bio tu kada nam je bio potreban, i neće biti tu ako nam ponovo bude potreban".

Rute poziva na jaču odbrambenu industriju u Evropi

Rute je za Di Velt rekao da je tokom sastanka sa Trampom 8. aprila mogao da razgovara i o prednostima koje bi Vašington dobio od saveza.

- Evropa želi da preuzme veću ulogu u NATO-u. To su dobre vesti. To je razvoj od nezdrave zavisnosti ka transatlantskom savezu zasnovanom na istinskom partnerstvu - rekao je Rute.

Šef NATO-a je primetio da Evropljani i Kanađani već primetno pojačavaju svoje napore.

- Nemačka daje primer mnogim saveznicima u tom pogledu - rekao je on.