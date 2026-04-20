Dva vojnika iz 11. vazdušno-desantne divizije američke vojske povređena su u napadu medveda tokom vojne vežbe u udaljenom delu baze Elmendorf–Ričardson na Aljasci, saopštili su vojni i lokalni zvaničnici.

Incident se dogodio u četvrtak u Arktičkoj dolini, tokom "treninga orijentacije u prostoru", u zoni za obuku zapadno od autoputa Glen. Prema navodima portparolke jedinice Džo Nederhod, vojnicima je odmah pružena medicinska pomoć, dok stepen povreda za sada nije objavljen.

Nadležni su saopštili da se pretpostavlja da je u pitanju mrki medved koji je nedavno izašao iz zimskog sna, ali životinja još nije locirana. Odeljenje za ribu i divljač navelo je da je u toku analiza prikupljenih tragova kako bi se potvrdila tačna vrsta i pol životinje, kao i da li je njen DNK već ranije registrovan.

- Nadamo se brzom i potpunom oporavku povređenih i mislima smo uz njih - izjavila je regionalna supervizorka Sindi Vordlou, dodajući da je u ovom slučaju sprej protiv medveda možda spasio živote vojnika.

Oba vojnika su u trenutku napada imala i upotrebila sprej protiv medveda, za koji zvaničnici navode da je verovatno pomogao u sprečavanju težih posledica. Baza je privremeno zatvorila deo područja za rekreativne aktivnosti, dok se građanima Aljaske upućuje apel na oprez zbog povećane aktivnosti medveda u prolećnom periodu. Građanima je upućen i apel da prijave agresivne ili neobične susrete sa divljim životinjama, a u hitnim slučajevima da pozovu 911.