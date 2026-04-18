TRAMP OPET KRITIKOVAO ŠPANIJU: Da li je iko video koliko je loša zemlja? Ništa ne doprinose NATO, tužno je gledati!
Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je javno kritikovao Španiju.
„Da li je iko video koliko je loša zemlja Španija? Njihov finansijski učinak, uprkos tome što gotovo ništa ne doprinose NATO-u i sopstvenoj odbrani, je apsolutno užasan. Tužno je gledati!!!“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Španija je bila među najglasnijim kritičarima odluke SAD da pokrenu napad na Iran, ali nije jasno šta je izazvalo Trampovu poslednju reakciju.
Španska vlada organizuje samit „Globalna progresivna mobilizacija“ u Barseloni ovog vikenda, kojem prisustvuju levičarski politički lideri iz Evrope i Latinske Amerike.
Iako Tramp nije direktno pomenut u javnim izjavama, španski premijer Pedro Sančez je rekao: „Svi vidimo napade na multilateralni sistem, ponovljene pokušaje potkopavanja međunarodnog prava i opasnu normalizaciju upotrebe sile.“
Ova izjava se široko tumači kao kritika Trampa, posebno zato što Sančez ranije nije skrivao svoje stavove o američkom predsedniku.
