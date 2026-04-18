Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je javno kritikovao Španiju.

„Da li je iko video koliko je loša zemlja Španija? Njihov finansijski učinak, uprkos tome što gotovo ništa ne doprinose NATO-u i sopstvenoj odbrani, je apsolutno užasan. Tužno je gledati!!!“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Španija je bila među najglasnijim kritičarima odluke SAD da pokrenu napad na Iran, ali nije jasno šta je izazvalo Trampovu poslednju reakciju.

Španska vlada organizuje samit „Globalna progresivna mobilizacija“ u Barseloni ovog vikenda, kojem prisustvuju levičarski politički lideri iz Evrope i Latinske Amerike.

Iako Tramp nije direktno pomenut u javnim izjavama, španski premijer Pedro Sančez je rekao: „Svi vidimo napade na multilateralni sistem, ponovljene pokušaje potkopavanja međunarodnog prava i opasnu normalizaciju upotrebe sile.“

Ova izjava se široko tumači kao kritika Trampa, posebno zato što Sančez ranije nije skrivao svoje stavove o američkom predsedniku.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAMP BESAN NA DVE EVROPSKE ZEMLJE! Članicama NATO preti kaznama: "Cena ovoga bi mogla biti ogromna"
Donald Tramp
Planeta"MADRID IMA NEPRIJATELJSKI STAV PREMA NATO!" Tramp nazvao Španije "gubitnikom"
Donald Tramp
Planeta"KATEGORIČKI PORIČEMO!" Portparolka Bele kuće se oglasila o Španiji i vojnim bazama, ministar odmah reagovao
Donald Tramp Pedro Sančez.jpg
PlanetaŠPANIJA ODGOVORILA TRAMPU NA PRETNJE! Američki predsednik besan na Madrid, preti prekidom trgovinskih odnosa, španska vlada jasna: "Poštujte međunarodno pravo"
Pedro Sančez
Planeta"PREKINUĆEMO TRGOVINSKE ODNOSE SA ŠPANIJOM! MOGU SUTRA DA IH BLOKIRAM" Tramp BESAN na Madrid: Ponašaju se UŽASNO!
Donald Tramp