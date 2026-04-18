PAPA Lav XIV pokušao je da umanji ozbiljnost spora sa Donaldom Trampom i poručio da izveštavanje o njegovim izjavama sa afričke turneje „nije bilo tačno u svim aspektima“ te da mu „nije u interesu“ da ulazi u raspravu sa američkim predsednikom.

Obraćajući se novinarima na engleskom jeziku tokom leta za Angolu, na trećoj etapi svoje ambiciozne desetodnevne turneje po Africi, prvi američki papa rekao je da njegova izjava pre dva dana u Kamerunu, da svet „pustoši šačica tirana“, nije nužno bila usmerena na Trampa.

„Taj govor pripremljen je pre dve nedelje, mnogo pre nego što je predsednik komentarisao mene i poruku mira koju promovišem“, rekao je Lav. Govor je tumačen „kao da pokušavam da ulazim u raspravu sa predsednikom, što uopšte nije u mom interesu“, poručio je papa u subotu.

Papa: Nije mi u interesu da se raspravljam sa Trampom

U nedelju, dok se Lav pripremao za početak turneje, Tramp ga je opisao kao „SLABOG po pitanju kriminala i užasnog za spoljnu politiku“ u objavi na platformi Truth Social.

Tramp je takođe objavio fotografiju sebe nalik Isusu generisanu veštačkom inteligencijom, što je izazvalo široke kritike, čak i od nekih verskih konzervativaca koji ga obično podržavaju. Objavu je uklonio u ponedeljak ujutru.

Čini se da je Tramp time reagovao na papine kritike u proteklim nedeljama na rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana.

Papa je u ponedeljak rekao Rojtersu da će nastaviti da govori o ratu.

Lav, poreklom iz Čikaga, imao je suzdržan stil za jednog papu u prvih 10 meseci svog mandata, ali je u Africi debitovao novim, snažnijim stilom govora i oštro osudio rat, nejednakost i svetske lidere.