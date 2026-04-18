Izraelska vojska (IDF) je objavila da je uspostavila bezbednosni perimetar nazvan „žuta linija“ na jugu Libana.

To je prvi put da je IDF govorio o takvom razgraničenju otkako je u četvrtak uveče stupio na snagu prekid vatre sa Hezbolahom, kada je izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio uspostavljanje „bezbednosne zone“ duboke 10 kilometara.

Slična linija je uspostavljena u Gazi nakon prošlogodišnjeg sporazuma o prekidu vatre, kako bi se odvojile izraelske snage od teritorije koju kontroliše Hamas.

U današnjem saopštenju, IDF je navela da je napala „teroriste koji su prekršili sporazum o prekidu vatre približavajući se izraelskim vojnicima sa severa žute linije“. Za sada nema informacija o mogućim žrtvama u tom napadu.

Vojska je dodala da njeni vojnici imaju pravo da odgovore na pretnje, čak i tokom primirja. Hezbolah i libanska vlada, koja je pristala na desetodnevno primirje sa Izraelom, još nisu komentarisali.

U Gazi, izraelske snage su desetine puta otvorile vatru na Palestince za koje kažu da su pokušavali da pređu „žutu liniju“. Ranije ove godine, Asošijejted pres je izvestio da je 77 ljudi ubijeno izraelskom vatrom u tri meseca od početka primirja.

Kurir.rs/Agencije

