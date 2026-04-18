Dva broda pod indijskom zastavom koji su prevozili sirovu naftu napadnuta su danas dok su pokušavali da prođu kroz Ormuski moreuz, potvrdilo je indijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Iranski ambasador u Nju Delhiju Mohamad Fatali pozvan je na sastanak sa indijskim ministrom spoljnih poslova Vikramom Misrijem. Na sastanku je Misri izrazio duboku zabrinutost Indije zbog pucnjave u Ormuskom moreuzu u kojoj su učestvovala dva broda pod indijskom zastavom.

Brodovi su primili radio poruku

Teheran je danas objavio da povlači svoju odluku o ponovnom otvaranju moreuza, navodeći kao razlog kontinuiranu američku blokadu njegovih luka.

Izvori iz brodarske industrije rekli su da su brodovi koji pokušavaju da prođu kroz Ormuski moreuz dobili radio poruku od iranske mornarice da im nije dozvoljen prolaz, a dva broda su prijavljena kao pogođena vatrenim oružjem.

„Incidenti su se dogodili u vodama između ostrva Kešm i Lark. Brodovi su se vratili“, rekli su izvori.

Brod udaren severoistočno od Omana

Britanska služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je da je primila izveštaj o incidentu 20 nautičkih milja severoistočno od Omana. Kapetan tankera rekao je da su mu se približile dve topovnjače Iranske revolucionarne garde i počele da pucaju na brod. Tanker i njegova posada su bezbedni.

„Kontejnerski brod je takođe pogođen vatrenom vatrom“, javio je izvor iz pomorske bezbednosne službe.

Neki brodovi su izvestili da je iranska mornarica emitovala VHF poruku u kojoj se navodi da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren.

„Pažnja svim brodovima, s obzirom na neuspeh američke vlade da ispuni svoje obaveze u pregovorima, Iran proglašava Ormuski moreuz ponovo potpuno zatvorenim. Nijednom brodu bilo koje vrste ili nacionalnosti nije dozvoljeno da prođe kroz Ormuski moreuz“, navodi se u radio poruci.

Tramp: Ne mogu nas ucenjivati

Od kada su Sjedinjene Države uvele blokadu iranskih luka i priobalnih područja, 23 broda su poslušala naređenja američkih snaga da se vrate u Iran, saopštila je američka vojska. Donald Tramp je rekao da ne dozvoljava da iranska blokada Ormuskog moreuza vrši pritisak na njega.

„Teheran se ovako ponaša godinama, ne mogu nas ucenjivati“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući. Ali je naglasio da dve strane još uvek pregovaraju.

„Razgovaramo sa njima i, znate, zauzimamo čvrst stav“, rekao je, dodajući da će „imati neke informacije do kraja dana“.

Indija pozvala iranskog ambasadora na razgovore o napadima na brodove

Indija je objavila da je pozvala iranskog ambasadora u Nju Delhiju na razgovore i izrazila „duboku zabrinutost“ zbog napada na dva broda pod indijskom zastavom koji su danas pokušali da prođu kroz Ormuski moreuz.

Najviši zvaničnik indijskog Ministarstva spoljnih poslova zatražio je od iranskog ambasadora da prenese stav Indije vlastima u Teheranu i da što pre nastavi proces omogućavanja prolaska brodova koji plove ka Indiji kroz moreuz, navodi se u saopštenju ministarstva. Ambasador je najavio da će ove stavove preneti iranskim vlastima, navodi se u saopštenju.