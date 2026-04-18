U masakru i potom talačkoj situaciji u cengtru Kijeva stradalo je pet ljudi, a desetak je ranjeno, među kojima i jedno dete.

Kako mediji saznaju objavljrno je i ime ubice, i njegove generalije.

Ime napadača je Dmitrij Vasiljevič Vasilčenkov, rođen 1968. godine

Rođen je u Moskvi i državljanin je Ukrajine. Ranije je živeo u Bahmutu (Artemovsku) u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), a kasnije u Goloseivskom okrugu Kijeva.

Napadač je bio naoružan lovačkom puškom Kel-Tec SUB-2000 kalibra 9×19.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je u subotu da je počinilac neutralisan tokom operacije upada elitnih jedinica KORD.

Prema rečima predsednika, 10 osoba je i dalje hospitalizovano sa različitim povredama, dok su četiri taoca uspešno spasena tokom juriša.

"Okolnosti se razjašnjavaju. Moje saučešće porodicama i prijateljima žrtava", izjavio je Zelenski, dodajući da je naložio Ministarstvu unutrašnjih poslova i Nacionalnoj policiji da javnosti pruže sve proverene informacije.

Generalni tužilac Ruslan Kravčenko identifikovao je napadača kao 58-godišnjeg muškarca rodom iz Moskve koji je koristio automatsko oružje. Pre nego što se zabarikadirao u supermarketu "Velmart", napadač je otvorio vatru na civile i, prema izveštajima, zapalio stan u kojem je bio prijavljen.

Kravčenko je naglasio neophodnost odlučnog odgovora države: "Država mora delovati čvrsto i odlučno kada su u pitanju pretnje po ljudske živote. U takvim situacijama nema mesta kompromisu".

Kasnije je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na svom Telegram kanalu naveo da u okrugu Holosijevski ima još pet žrtava. Pre toga, medicinsko osoblje je hospitalizovalo 10 ranjenih osoba.

Operacija je bila veliki poduhvat koji je uključivao Nacionalnu policiju, Službu bezbednosti Ukrajine (SBU) i Tužilaštvo. Među 10 hospitalizovanih žrtava su jedno dete i radnik obezbeđenja prodavnice.

Istražitelji trenutno rade na licu mesta kako bi utvrdili motive napada i poreklo korišćenog oružja.